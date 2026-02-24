Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

В Новосибирске закрывается ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила «Дирекция городских парков» в официальном канале в соцсетях.

— Вот и все… Друзья, спасибо Вам за то, что разделили с нами эту зиму! Мы надеемся, что каждый из Вас унёс в сердечке частичку зимнего волшебства,— говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по итогам аукциона в 2025 году был заключен договор на создание городка с ИП Машаровым С. В. Аттракцион на тему «Путь к Оби» запустили в конце декабря 2025 года и планировали закрыть 31 марта 2026 года.

Для строительства использовали 670 тонн льда. Над фигурами работали мастера из Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

Городок был одним из главных новогодних развлечений и популярным местом для семей с детьми.

В дирекции уточнили, что коррективы в график работы городка внесли погодные условия. В сильные холода в январе и во время аномальных оттепелей в феврале его закрывали для посетителей.

В 2024 году ледовый городок открыли 29 декабря, а закрытие состоялось 9 марта. Главной темой праздника стало творчество гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее редакция сообщала о том, что билет в ледовый городок Новосибирска снова подорожает.