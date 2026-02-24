Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Автор: Артем Рязанов

Дата:

По договору аттракцион должен был работать до конца марта

В Новосибирске закрывается ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила «Дирекция городских парков» в официальном канале в соцсетях.

— Вот и все… Друзья, спасибо Вам за то, что разделили с нами эту зиму! Мы надеемся, что каждый из Вас унёс в сердечке частичку зимнего волшебства,— говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по итогам аукциона в 2025 году был заключен договор на создание городка с ИП Машаровым С. В. Аттракцион на тему «Путь к Оби» запустили в конце декабря 2025 года и планировали закрыть 31 марта 2026 года.

Для строительства использовали 670 тонн льда. Над фигурами работали мастера из Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

Городок был одним из главных новогодних развлечений и популярным местом для семей с детьми.

В дирекции уточнили, что коррективы в график работы городка внесли погодные условия. В сильные холода в январе и во время аномальных оттепелей в феврале его закрывали для посетителей.

В 2024 году ледовый городок открыли 29 декабря, а закрытие состоялось 9 марта. Главной темой праздника стало творчество гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее редакция сообщала о том, что билет в ледовый городок Новосибирска снова подорожает.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : ледовый городок закрытие

906
0
0
Предыдущая статья
Строительство тянет за собой малый бизнес
Следующая статья
Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения в возрасте 18+ в Новосибирской области составили 9,1 литр. По сравнению с 2024 годом, потребление таких напитков в регионе выросло на 1,2%. Среднее потребление по России составило 10,4 литра (-2,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Больше всего по стране просели продажи коньяка: с 1,2 до 1,1 литра на душу населения (-9,7%). На этом фоне прочие крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент и др.) выглядели более устойчиво и даже остались одной из немногих подкатегорий с положительной динамикой продаж. Их потребление сохранилось на уровне 1,3 литра на человека, показав символический рост (+1,2%), — констатировали в компании.

Читать полностью

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

Читать полностью

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения России намерено разработать список игр и игрушек для детских садов, которые будут способствовать развитию детей и соответствовать традиционным ценностям. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

Министр уточнил, что власти намерены выработать системный подход к оснащению детских садов.

Читать полностью

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году новосибирские семьи все чаще используют материнский капитал для обучения детей. Отделение Социального фонда России по Новосибирской области одобрило свыше 7,6 тысячи заявлений, где средства направлялись именно на образование. Это на 25% больше, чем в предыдущем году.

Материнский капитал можно использовать для оплаты обучения ребенка в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до университета. Это касается и дополнительного образования: курсов иностранных языков и вождения, кружков, секций, творческих мастер-классов и спортивных занятий. Важно, чтобы учебное заведение было государственным или частным, находилось в России и имело лицензию на образовательную деятельность.

Читать полностью

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Автор: Юлия Данилова

На территории особой экономической зоны «Новосибирск» запущен в работу сверхсовременный вагоноремонтный комплекс. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Инициатором проекта является компания ООО «РемТерминал», которая стала официальным резидентом парка в январе 2026 года.

Сегодня запущена первая очередь проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца 2026 года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава. Комплекс также планируется оснастить элементами «цифрового депо» и системами интеллектуального машинного зрения.

Читать полностью

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Финансы

Как биометрия защитит от мошенников

Бизнес Недвижимость

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Общество

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Бизнес Общество

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Общество

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Бизнес

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Медицина Общество

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Мировые и федеральные новости Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Город

Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Недвижимость

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Мировые и федеральные новости Общество

В Новосибирске выросло количество производителей беспилотников

Бизнес

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Общество

В Центральном районе Новосибирска из-за аварии без света остались почти 50 домов

Бизнес Общество

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Общество Право&Порядок

Подпольный покерный клуб нашли в центре Новосибирска

Общество

Житель Новосибирска построил 6-метровую снежную башню на Обском море

Общество

Минздрав Новосибирской области предложил отменить массовые мероприятия

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности