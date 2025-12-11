Рекламодателям

Сети «черных провайдеров» срежут с опор на Димитровском мосту Новосибирска

  • 11/12/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Сети «черных провайдеров» срежут с опор на Димитровском мосту Новосибирска
Городские службы очищают столбы от бесхозяйных волоконно-оптических кабелей связи

В ходе инвентаризации находящихся на балансе МКП «ГЭТ» опор контактной сети наземного электрического транспорта на участке по Димитровскому мосту и проезду Энергетиков и от ул. Фабричная, 18/1а, до ул. Большая, 255, к1, работники предприятия выявили многочисленные факты размещения бесхозяйных непромаркированных волоконно-оптических кабелей связи (ВОКС). Они подвешены на столбы без правового основания.

В результате «ГЭТ» разместило в сети публичное обращение собственникам сетей признать право собственности. В противном случае сети будут демонтированы. Работы по демонтажу бесхозяйных непромаркированных кабелей начнутся 12 декабря

Судя по сообщению МКП «ГЭТ», на некоторых столбах размещено до 12 мест крепления бесхозяйных кабелей. Всего в данной локации выявлено 348 мест крепления бесхозяйной контактной сети.

Эту работу «Горэлектротранспорт» проводит в связи с предписанием УФАС по Новосибирской области, выданном в декабре 2024 года.

Напомним, город ведет борьбу с «черными» провайдерами уже много лет. За 2019-2020 годы по линии взаимодействия с компаниями-провайдерами посредством МКУ «Горэлектротранспорт» и МБУ «Городской центр организации дорожного движения» муниципалитет не досчитался 70-121 млн рублей в год по первому предприятию и более 57 млн ежегодно по второму. Такие данные приводила городская контрольно-счетная палата по итогам проверки поступления финансов от операторов связи за использование городской инфраструктуры — опор контактной сети и линий электропередач.

На декабрь 2025 года, по данным АО «РЭС» в Новосибирской области было зарегистрировано более 27 тысяч таких опор, причем около шести тысяч из них до сих пор не имеют необходимого оформления. Более 80% этих нарушений наблюдается в областном центре и ближайших к нему районах. Чаще всего провайдеры, стремясь избежать затрат на правильную установку, отказываются оформлять ВОЛС или вовсе отрицают свою причастность к оборудованию, фактически бросая его. При этом оплата за услуги связи регулярно взимается с абонентов, сообщали в компании.

 Ранее редакция сообщала о том, что нелегальные подвесы оптики на 22 тысяч опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

Сети «черных провайдеров» срежут с опор на Димитровском мосту Новосибирска
11/12/25 18:00
