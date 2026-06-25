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Финансы

Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

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Эксперты прогнозируют, что по итогам 2026 года объем выдачи наличных кредитов вырастет на 76%, превысив 6 трлн рублей

На российском рынке наблюдается активизация тенденции к рефинансированию потребительских кредитов. Согласно данным Центрального Банка России и аналитиков Frank RG, в первой половине 2026 года доля рефинансированных займов в общем объеме выдачи наличных кредитов достигла 14-17%, демонстрируя один из самых высоких темпов роста в сегменте. Увеличение объема таких операций на 35-40% год к году свидетельствует о желании заемщиков снизить свою долговую нагрузку, чему способствует постепенное удешевление кредитных продуктов. Развитие онлайн-сервисов, позволяющих оформить заем без предоставления справок и личного визита в банк, также стимулирует спрос на рефинансирование.

Аналогичная ситуация прослеживается и в ВТБ. В мае текущего года объем выданных наличных кредитов на рефинансирование увеличился на 45%, составив 2,7 млрд рублей, при этом среднемесячный прирост с начала года достиг 68%. За истекшие пять месяцев граждане получили потребительские кредиты на общую сумму 215 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рост интереса к рефинансированию является устойчивой тенденцией, поддерживаемой регулярной корректировкой условий кредитования; с начала года полная стоимость кредита снизилась на 6,3 процентных пункта.

Эксперты банка прогнозируют, что по итогам 2026 года объем выдачи наличных кредитов вырастет на 76%, превысив 6 трлн рублей. Аналитики, в свою очередь, полагают, что при сохранении текущих условий розничный кредитный портфель может увеличиться на 15-20% в течение года.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ

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Госдума отклонила законопроект о повышении выплат по ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Госдума на пленарном заседании не приняла законопроект, который предлагал увеличить размер страхового возмещения по ОСАГО с 200 тысяч до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные о таких авариях не должны были фиксироваться и передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО. Законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

В июне прошлого года лимит выплат по ОСАГО в случае оформления европротокола уже был увеличен: со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Авторы законопроекта объяснили, что этот лимит был установлен на основе средней стоимости ремонта автомобилей на момент принятия закона. Однако они также отметили, что прогнозируемое повышение цен на автомобили из-за новой методики расчета утильсбора приведет к значительному росту стоимости запчастей и ремонта.

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Новосибирцам предоставят каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка

Автор: Юлия Данилова

Госдума приняла закон, позволяющий новосибирцам, имеющим ипотеку, претендовать на каникулы при рождении\усыновлении второго и последующих детей. Максимальная продолжительность каникул при этом составит до полутора лет.

— В этом время не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по кредитному договору может увеличиться, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

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Банки расширяют спектр нефинансовых сервисов

Российские банки, столкнувшись с усиливающейся борьбой за привлечение клиентов, наращивают свое присутствие в сегменте нефинансовых услуг. Исследование Frank RG показало, что в период с 2025 по 2026 год доля граждан, активно использующих дополнительные сервисы через банковские приложения, увеличилась на 25-30%. Особенно заметный рост продемонстрировали медицинские и страховые направления, чья популярность подскочила почти на 40%. Так, ВТБ сообщает, что эти услуги помогают частично покрыть расходы на медикаменты и предоставляют доступ к различным медицинским процедурам, включая консультации специалистов и лабораторные исследования, на основе фотографий чеков и назначений врачей.

Актуальность такого шага подтверждается общими тенденциями в расходах на лекарства: за первые пять месяцев 2026 года клиенты банка потратили на медикаменты свыше 74 миллиардов рублей, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество покупок в аптеках за тот же период приблизилось к 80 миллионам, увеличившись на 9%, а средний чек вырос на 11%, достигнув 931 рубля.

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

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Завод по выпуску готовых блюд появится под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

На инвестиционном совете Новосибирской области был представлен проект создания производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Инициатором выступает ООО «Освоение Сибири» в партнерстве с ООО «ТДК КОТ». «ТДК КОТ» работает в Дальневосточной федеральном округе на рынке готовых блюд длительного хранения с 2021 года. С 2024 года компания системно изучала рынок и занималась дистрибьюцией. В первый год поставки готовой продукции составили 30 000 единиц, в 2025 году — 250 000.

— В Новосибирской области в Линево мы хотим построить завод полного цикла по производству готовых блюд длительного хранения. Наша цель — выйти на объём производства 7,2 млн порций в год. Выход на полную мощность запланирован на 2033 год, — отметил генеральный директор ООО «Освоение Сибири» Станислав Бочаренко.

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Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

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