Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

На российском рынке наблюдается активизация тенденции к рефинансированию потребительских кредитов. Согласно данным Центрального Банка России и аналитиков Frank RG, в первой половине 2026 года доля рефинансированных займов в общем объеме выдачи наличных кредитов достигла 14-17%, демонстрируя один из самых высоких темпов роста в сегменте. Увеличение объема таких операций на 35-40% год к году свидетельствует о желании заемщиков снизить свою долговую нагрузку, чему способствует постепенное удешевление кредитных продуктов. Развитие онлайн-сервисов, позволяющих оформить заем без предоставления справок и личного визита в банк, также стимулирует спрос на рефинансирование.

Аналогичная ситуация прослеживается и в ВТБ. В мае текущего года объем выданных наличных кредитов на рефинансирование увеличился на 45%, составив 2,7 млрд рублей, при этом среднемесячный прирост с начала года достиг 68%. За истекшие пять месяцев граждане получили потребительские кредиты на общую сумму 215 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рост интереса к рефинансированию является устойчивой тенденцией, поддерживаемой регулярной корректировкой условий кредитования; с начала года полная стоимость кредита снизилась на 6,3 процентных пункта.

Эксперты банка прогнозируют, что по итогам 2026 года объем выдачи наличных кредитов вырастет на 76%, превысив 6 трлн рублей. Аналитики, в свою очередь, полагают, что при сохранении текущих условий розничный кредитный портфель может увеличиться на 15-20% в течение года.