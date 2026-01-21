Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Город Общество

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Участники рынка говорят, что это только начало. Массовые закрытия ждут во втором квартале

В Новосибирске с начала 2026 года закрылись девять заведений общепита. Они работали в разных форматах и ценовых нишах. Рестораторы считают, что этот год для отрасли может стать столь же тяжелым, как период пандемии и локдауна. Infopro54 публикует список закрывшихся ресторанов, кафе и баров и комментарии участников рынка.

Прекратила работу кафе-кондитерская «ТАЕТ», которая располагалась на Красном проспекте. Сеть стритфуда Vaffel с норвежскими вафлями в меню закрыла в Новосибирске два заведения, работавшие по франшизе. Они располагались в ЖК «Берлин» и ТРЦ «Галерея Новосибирск». На улице Нарымской закрылся ресто-бар Mishkin&Mishkin. Сеть «Мурчим» приняла решение о закрытии своего котокафе в микрорайоне «Европейский берег». В Академгородке закрылось два заведения: на Морском проспекте – кафе паназиатской кухни Three Wise Monkeys, в ТЦ «Эдем» – кофейня Siberian Story. Последние январские закрытия – это рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура». Прощаясь в соцсетях со своими клиентами, заведения не указывают причины закрытия, а в неофициальном общении говорят, что все дело в росте издержек: стала дороже аренда, сильно подорожали продукты, профессиональные кадры дорого стоят, а еще выросли налоги.

— Нам начальник сказал, что собственнику бизнес стал невыгоден, потому что выросли расходы, снизилась прибыль. До убытков вроде как дело не дошло, но с учетом повышения налогов это стало почти неизбежным. Зарплату всем выплатили, некоторых ценных работников пристроили в другие места, — рассказал Infopro54 сотрудник одного из закрытых кафе.

Изменения на рынке общепита происходят постоянно: одни игроки уходят, другие приходят. Но 2026 год, по мнению экспертов, будет тяжелее и мрачнее, чем предыдущие несколько лет. Так, в январе 2025 года в городе закрылись пять заведений, январь 2026 года еще не закончился, а с гастрономической карты Новосибирска уже исчезло девять названий.

— Закрытия будут продолжаться. По итогам первого квартала бизнес все подсчитает, посмотрит, что получается с учетом повышения налогов, и, скорее всего, активно станет заведения закрывать. Сильнее всего пострадает средний сегмент и локальные бренды. Им тяжелее будет справиться с ростом издержек, падением спроса и другими негативными факторами. Крупные бренды, наверное, смогут легче это пережить. Потому что там и финансовая история другая, и сила бренда, и маркетинг, и обычно более удачные локации. Я думаю, мы увидим перераспределение рынка в текущем году, — сообщил Infopro54 управляющий и совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль&Бутыль» Даниил Прицкау.

Открытие новых заведений в текущих условиях непременно будет, говорят эксперты, но бизнес будет действовать осторожно и сделает ставку на небольшие проекты, которые не требуют грандиозных инвестиций.

Ранее редакция рассказывала, что малый бизнес, пытаясь сэкономить на эквайринге, массово переходит на наличный расчет.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес Город Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : повышение налогов кафе и рестораны в Новосибирске инфляция закрытие заведений общепита

3 699
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись
Следующая статья
Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году суды Новосибирской области осудили 51 человека за незаконную охоту. В 13 из этих случаев к ответственности привлекли организованные группы, состоявшие из двух до восьми человек.

Суды установили факты незаконной добычи 49 сибирских косуль, 34 лосей и одного кабана. По этим делам часть ущерба уже возмещена добровольно — около 7 миллионов рублей. Это примерно треть от общего вреда, который оценили следователи. Оставшуюся сумму виновные должны будут выплатить по решению суда.

Читать полностью

Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ объявил о ключевом изменении в правилах приема на 2026 год.

В вузе обновляется перечень вступительных испытаний. Для поступления на 10 направлений подготовки абитуриенты должны будут предъявить результаты ЕГЭ по физике. К этим направлениям относятся:

Читать полностью

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Новосибирский государственный художественный музей совместно со Студией военных художников имени М.Б. Грекова впервые в Сибири представляют персональную выставку живописных работ народного художника РФ, академика Российской академии художеств, известного российского художника-баталиста Михаила Полетаева (0+).

Не секрет, что у искусства с определением «военно-патриотическое» трудная судьба на нашем арт-рынке. Причин у этого несколько.

Читать полностью

«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

Автор: Артем Рязанов

С 1 февраля 2026 года крупный сибирский интернет-провайдер «Сибирские сети» увеличит стоимость своих услуг, включая домашний интернет. Компания, которая предоставляет свои услуги в четырёх регионах Сибири, обосновала это решение увеличением своих расходов. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

— Данное решение вызвано ростом НДС, инфляцией и необходимостью инвестиций в модернизацию сети и дальнейшее развитие. Это позволит улучшить качество услуг и сервиса для вас, — утверждает провайдер на своём сайте.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

Читать полностью

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу аниматоров в костюмах животных на улице Ленина. По словам представителей профильных департаментов, эта деятельность не была согласована с городскими властями и не имела законных оснований.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики городской администрации сообщил, что участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской перекрыли для установки световых инсталляций и фотозон на фестивале новогодних арт-объектов. Коммерческие мероприятия, работа аниматоров или платные фотосессии не предусмотрены. Ведомство не заключало договоров с аниматорами.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Общество

Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Бизнес Город Общество

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Культура Общество

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Общество

«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

Власть Город

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Общество

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Власть

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Общество

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Общество

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Общество

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности