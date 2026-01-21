В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

В Новосибирске с начала 2026 года закрылись девять заведений общепита. Они работали в разных форматах и ценовых нишах. Рестораторы считают, что этот год для отрасли может стать столь же тяжелым, как период пандемии и локдауна. Infopro54 публикует список закрывшихся ресторанов, кафе и баров и комментарии участников рынка.

Прекратила работу кафе-кондитерская «ТАЕТ», которая располагалась на Красном проспекте. Сеть стритфуда Vaffel с норвежскими вафлями в меню закрыла в Новосибирске два заведения, работавшие по франшизе. Они располагались в ЖК «Берлин» и ТРЦ «Галерея Новосибирск». На улице Нарымской закрылся ресто-бар Mishkin&Mishkin. Сеть «Мурчим» приняла решение о закрытии своего котокафе в микрорайоне «Европейский берег». В Академгородке закрылось два заведения: на Морском проспекте – кафе паназиатской кухни Three Wise Monkeys, в ТЦ «Эдем» – кофейня Siberian Story. Последние январские закрытия – это рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура». Прощаясь в соцсетях со своими клиентами, заведения не указывают причины закрытия, а в неофициальном общении говорят, что все дело в росте издержек: стала дороже аренда, сильно подорожали продукты, профессиональные кадры дорого стоят, а еще выросли налоги.

— Нам начальник сказал, что собственнику бизнес стал невыгоден, потому что выросли расходы, снизилась прибыль. До убытков вроде как дело не дошло, но с учетом повышения налогов это стало почти неизбежным. Зарплату всем выплатили, некоторых ценных работников пристроили в другие места, — рассказал Infopro54 сотрудник одного из закрытых кафе.

Изменения на рынке общепита происходят постоянно: одни игроки уходят, другие приходят. Но 2026 год, по мнению экспертов, будет тяжелее и мрачнее, чем предыдущие несколько лет. Так, в январе 2025 года в городе закрылись пять заведений, январь 2026 года еще не закончился, а с гастрономической карты Новосибирска уже исчезло девять названий.

— Закрытия будут продолжаться. По итогам первого квартала бизнес все подсчитает, посмотрит, что получается с учетом повышения налогов, и, скорее всего, активно станет заведения закрывать. Сильнее всего пострадает средний сегмент и локальные бренды. Им тяжелее будет справиться с ростом издержек, падением спроса и другими негативными факторами. Крупные бренды, наверное, смогут легче это пережить. Потому что там и финансовая история другая, и сила бренда, и маркетинг, и обычно более удачные локации. Я думаю, мы увидим перераспределение рынка в текущем году, — сообщил Infopro54 управляющий и совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль&Бутыль» Даниил Прицкау.

Открытие новых заведений в текущих условиях непременно будет, говорят эксперты, но бизнес будет действовать осторожно и сделает ставку на небольшие проекты, которые не требуют грандиозных инвестиций.

