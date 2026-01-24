В Госдуме предложили увеличить стипендии студентам

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили повысить стипендии студентам-очникам до прожиточного минимума по России.
Законопроект об изменениях в законодательстве будет представлен на рассмотрение Госдумы. Инициативу предложил лидер партии Сергей Миронов.
— Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год, — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Миронов также отметил, что многие студенты работают, совмещая учебу с трудовой деятельностью.
— Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий, — считает лидер партии.
Миронов предложил ежегодно увеличивать стипендии.
Ранее редакция сообщала о том, что высшее образование в России приобретает гибридный формат.