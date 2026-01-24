В Госдуме предложили увеличить стипендии студентам

В прессе, сначала в западной, а потом в России, появились прогнозы учёных о возможной глобальной пандемии «Болезни X» в 2026 году. В числе потенциальных угроз эпидемиологи называют вирусы обезьяньей оспы, краснухи, птичьего гриппа и Оропуче. Infopro54 публикует комментарии экспертов о рисках новой пандемии и исследованиях вирусов, которые есть в обновлённом списке.

Термин «Болезнь X» («Disease X») используется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 2018 года. Он обозначает теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. То есть «Болезни X» не существует. Это — концепция, которая указывает системам здравоохранения и научным сообществам на существующие риски, чтобы они были готовы быстро реагировать на новые угрозы. В перечень вирусов, способных вызвать катастрофическую пандемию, ранее были включены SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, вирус Эбола, вирус Зика, вирус Нипах, коронавирусы, вызывающие ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS).