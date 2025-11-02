Рекламодателям

«Тогда все увидят, насколько это красиво»: Новосибирск просят сделать идеальный ремонт одного памятника конструктивизма

  02/11/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Тогда все увидят, насколько это красиво»: Новосибирск просят сделать идеальный ремонт одного памятника конструктивизма
Город может претендовать на неофициальный статус столицы конструктивизма, но есть одна проблема

Архитекторы и краеведы призывают власти и бизнес обратить внимание на состояние зданий, построенных в стиле конструктивизма в центре Новосибирска. Формальным поводом для такого внимания может стать необъявленный юбилей.

История новосибирского конструктивизма началась сто лет назад. В 1925 году на центральной площади был заложен фундамент здания Промышленного банка СССР, известного сейчас как здание мэрии. Для города Промбанк стал первым примером архитектуры советского авангарда. Здание потом несколько раз перестраивали, и в итоге в нем много от сталинского ампира. Но конструктивистское прошлое из его истории никуда не делось, поэтому многие исследователи считают именно 1925 год точкой отсчета.

Памятники конструктивизма в НовосибирскеВ общей сложности в Новосибирске насчитывается порядка двухсот зданий, которые построены в стиле конструктивизма. Некоторые из них находятся в удовлетворительном состоянии, несколько памятников — даже в хорошем состоянии. Например, здание правительства Новосибирской области и здание Госбанка. Но в идеальном состоянии, говорят эксперты, нет ни одного объекта. А конструктивизму эта идеальность показана.

— Оценить памятники конструктивизма в полной мере мешает неудовлетворительное состояние фасадов, всевозможные сколы, трещины, цветовые искажения, поздние наслоения. У нас взгляд натренирован, и мы знаем, что конструктивизм — это красиво и здорово. Но пока в городе не будет сделан, скажем так, идеальный ремонт хотя бы одного объекта, конструктивизм будет недооценен, к сожалению. В Москве, к примеру, была проведена просто фантастическая реконструкция Дома Наркомфина. И это, конечно, прецедент. Если в Новосибирске будет реализован проект, сопоставимый по качеству исполнения, по стремлению сделать максимально хорошо и правильно, тогда все увидят насколько это красиво. Мы не питаем иллюзий и понимаем, что многое должно сойтись — и чья-то воля, и финансовые возможности. Но все-таки надеемся, что когда-нибудь это произойдет, — куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», создатель маршрута «Линия авангарда» Карина Ляникова.

Известный архитектор Игорь Поповский уже не первый год говорит о необходимости показать новосибирские примеры конструктивизма в лучшем виде. Он считает, что такую, во всех смыслах показательную, реставрацию стоит провести на Красном проспекте.

— Если брать здания чистого конструктивизма, то у нас есть гостиница «Динамо». Она в жутком состоянии, и не является объектом культурного наследия. И есть Дом с часами. Вот если бы один из них, а лучше оба,  идеально отремонтировать (так, как в Москве сделали), то мы получили бы эталон. Это знаковые для города объекты и Новосибирск должен ими гордиться, — говорит член Союза архитекторов России, доцент кафедры НГУАДИ Игорь Поповский.

Дом с часами, расположенный по адресу Красный проспект, 11, уже давно ждет ремонта. Его балконы затянуты зеленой сеткой в целях безопасности. Но и в таком состоянии он остается одним из символов города. Экскурсии, которые проводят по этому дому, пользуются неизменным успехом. Гостинице  «Динамо», на Красном проспекте, 28, такого внимания достается меньше.

Гостиница "Динамо"

В облике этого здания сейчас много лишнего и чуждого. Но архивные фотографии и даже словесное описание того, как выглядел комплекс «Динамо» в 30-е годы прошлого века, позволяют понять, почему его считают чуть ли не лучшим образцом конструктивизма в Новосибирске. Его фасад был темно-шоколадного цвета, ленточные ограждения балконов — белыми, а фасады по улице Октябрьской — светло-коричневыми. Сейчас, говорят исследователи, трудно понять, почему в начале 40-х годов здание начали перекрашивать. Но вернуть исторические цвета, как и убрать поздние пристройки, никогда не поздно.

Ранее редакция рассказывала, что думают архитекторы о замурованных окнах и дверях здания Госбанка на площади Ленина.

Фотографии Марии Гарифуллиной / Infopro54

358

