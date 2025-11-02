Сразу в пяти селах Новосибирской области установлен карантин по бешенству

Статистика зараженных бешенством животных в Новосибирской области продолжает увеличиваться. С 6 ноября 2025 года по 4 января 2026 года карантин введен сразу в пяти населенных пунктах региона:

в селе Легостаево в Искитимском районе,

в деревне Нижний Коен в Искитимском районе,

в селе Новая Кулында в Чистоозерном районе,

в селе Владимировка в Тогучинском районе,

в рабочем поселке Краснозерское в Краснозерском районе.

Очаг заболевания во всех населенных пунктах – личные подсобные хозяйства граждан.

Напомним, Искитимский район и ранее лидировал по количеству зарегистрированных случаев бешенства в области в 2025 году, сейчас эта статистика увеличилась.

Складывающуюся ситуацию с бешенством в регионе называют крайне напряженной. Таких показателей, как в этом году, не было уже шесть лет. Эксперты говорят об активизации очага бешенства. Самой действенной мерой борьбы с распространением вируса считается вакцинация диких плотоядных животных.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске после окончания дачного сезона стало больше бездомных животных.