В Новосибирской области за год ликвидировали 88 скотомогильников

  • 20/12/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
Через несколько лет в регионе вопрос таких объектов должен быть окончательно закрыт

Новосибирская область продолжает работу по ликвидации скотомогильников. Она началась в 2022 году. За четыре года на это было потрачено более 90 миллионов рублей.

Принципиальное решение о ликвидации всех скотомогильников было принято на федеральном уровне в 2020 году. После этого в Новосибирской области специалисты провели обследование всех районов для выявления мест захоронения биологических отходов. Также на уровне субъекта был принят закон, который регламентировал порядок ликвидации данных объектов. Работа с ними началась в 2022 году.

— В Новосибирской области на начало 2022 года располагались 808 скотомогильников и биотермических ям. 768 объектов были бесхозными. За четыре года — с 2022 по 2025 — на территории региона было ликвидировано 624 скотомогильника, это 77% от общего числа. В текущем году проведены работы по ликвидации 88 скотомогильников. На эти цели из регионального бюджета было выделено 16,5 миллиона рублей, — сообщили Infopro54 в управлении ветеринарии Новосибирской области.

В регионе остается 184 скотомогильника. Работы по их ликвидации будут продолжены. Так, в планах на 2026 год значатся 36 объектов.

В Новосибирской области есть девять сибиреязвенных захоронений. Это особая категория скотомогильников. Их ликвидировать не будут. Согласно действующим правилам и требованиям, такие объекты должны быть сооружениями, обеспечивающими вечную и абсолютную изоляцию возбудителя сибирской язвы. Объект обязательно огораживается. Вокруг устанавливается санитарная зона радиусом 500 метров, где запрещена любая хозяйственная деятельность. Восемь сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в районах области, были обустроены за счет средств регионального бюджета. Судьба одного сибиреязвенного захоронения, расположенного в Краснозерском районе, решалась в суде. Согласно судебному решению, мероприятия по обустройству скотомогильника должен провести хозяйствующий субъект. Все необходимые мероприятия вплоть до постановки объекта на кадастровый учет должны быть проведены до 31 января 2028 года.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз.

 

Фотография с сайта управления ветеринарии Новосибирской области

