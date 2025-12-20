В Новосибирской области за год ликвидировали 88 скотомогильников

Новосибирская область продолжает работу по ликвидации скотомогильников. Она началась в 2022 году. За четыре года на это было потрачено более 90 миллионов рублей.

Принципиальное решение о ликвидации всех скотомогильников было принято на федеральном уровне в 2020 году. После этого в Новосибирской области специалисты провели обследование всех районов для выявления мест захоронения биологических отходов. Также на уровне субъекта был принят закон, который регламентировал порядок ликвидации данных объектов. Работа с ними началась в 2022 году.

— В Новосибирской области на начало 2022 года располагались 808 скотомогильников и биотермических ям. 768 объектов были бесхозными. За четыре года — с 2022 по 2025 — на территории региона было ликвидировано 624 скотомогильника, это 77% от общего числа. В текущем году проведены работы по ликвидации 88 скотомогильников. На эти цели из регионального бюджета было выделено 16,5 миллиона рублей, — сообщили Infopro54 в управлении ветеринарии Новосибирской области.

В регионе остается 184 скотомогильника. Работы по их ликвидации будут продолжены. Так, в планах на 2026 год значатся 36 объектов.

В Новосибирской области есть девять сибиреязвенных захоронений. Это особая категория скотомогильников. Их ликвидировать не будут. Согласно действующим правилам и требованиям, такие объекты должны быть сооружениями, обеспечивающими вечную и абсолютную изоляцию возбудителя сибирской язвы. Объект обязательно огораживается. Вокруг устанавливается санитарная зона радиусом 500 метров, где запрещена любая хозяйственная деятельность. Восемь сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в районах области, были обустроены за счет средств регионального бюджета. Судьба одного сибиреязвенного захоронения, расположенного в Краснозерском районе, решалась в суде. Согласно судебному решению, мероприятия по обустройству скотомогильника должен провести хозяйствующий субъект. Все необходимые мероприятия вплоть до постановки объекта на кадастровый учет должны быть проведены до 31 января 2028 года.

