Спрос на автокредиты в Новосибирской области резко снизился в ноябре

  • 20/12/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Средний чек покупки упал более чем на 20%
Средний чек покупки упал более чем на 20%

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги автокредитования за ноябрь 2025 года. В Новосибирской области было выдано 1 453 автокредита, что на 23% меньше, чем в октябре (1 880 автокредитов). Общая сумма предоставленных займов составила 2,28 миллиарда рублей, что на 24% меньше октябрьского показателя (3 миллиарда рублей). Средний чек автокредита в ноябре в регионе снизился на 2% и составил 1,57 миллиона рублей по сравнению с 1,60 миллиона рублей в октябре. Средний срок кредитования остался на уровне 72 месяцев.

При этом в октябре-ноябре на складах официальных дилеров в России уменьшились запасы автомобилей, скидки на новые машины  снизились с 21% до 17%. Скидка за оформление кредита уменьшилась с 11% до 9%, за трейд-ин — с 7% до 5%. То есть итоговая цена автомобиля для покупателя выросла.

В ноябре новосибирцы наиболее активно брали в кредит такие машины, как Haval Jolion, Geely Monjaro, OMODA C5, Lifan X60, Changan UNI-K.

В целом по России за месяц банки выдали 114,3 тыс. автокредитов на общую сумму 175,8 млрд рублей (-18%). Средний чек составил 1,54 млн рублей, а средний срок — 69 месяцев (5 лет и 9 месяцев).

В ноябре 2025 года 69% автокредитов были выданы на покупку новых машин. Средний размер кредита на новый автомобиль в ноябре вырос до 1,67 млн рублей по сравнению с 1,62 млн рублей в октябре. Средний срок кредита в ноябре, как и в октябре, остался 67 месяцев (5 лет и 7 месяцев).

Напомним, с 1 декабря на территории России начали действовать обновлённые правила расчёта утилизационного сбора (первоначально ожидалось, что нововведения стартуют с 1 ноября). Теперь коэффициент, на который умножают базовую ставку (для легковых автомобилей — 20 тысяч рублей), зависит не только от объёма двигателя и возраста транспортного средства, но и от мощности его двигателя. Таким образом, чем мощнее автомобиль, тем выше будет утилизационный сбор.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи автомобилей с пробегом резко упали в ноябре в Новосибирске.

Источник фото:Freepik / Автор — senivpetro

676

0
0

