Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания

В Госдуме предложили сократить рабочий день до шести часов. Согласно законопроекту, при пятидневной рабочей неделе сотрудники должны трудиться не более 30 часов в неделю.

Депутаты считают, что такой график поможет снизить стресс, уменьшить число больничных и предоставит больше возможностей для профессионального роста. Они также полагают, что это повысит эффективность работы и вовлечённость сотрудников. Кроме того, по мнению законодателей, это улучшит семейную жизнь граждан и положительно скажется на демографической ситуации.

Психолог и гештальт-терапевт из Новосибирска Юлия Перепёлкина рассказала, что исследование показало: когда сотрудников перевели на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплаты, через полгода 67% отметили снижение уровня выгорания. У 41% улучшилось психическое состояние, а 38% стали лучше спать.

— Если говорим о выгорании конкретного человека, то нужно искать причины этого состояния и фокусироваться на разрешении его конкретной ситуации, выделять моменты, вызывающие напряжение. Это могут быть отношения на работе, содержание труда, переработки, невозможность отказаться от заданий, особенности бизнес-процессов и другое. Если выясняется, что сокращение рабочего времени может стать возможным и хорошим решением для клиента, то можно рекомендовать человеку искать подобный график, — уточнила эксперт изданию Горсайт.

Она подчеркнула, что свободное время можно использовать для занятий, которых раньше не хватало: спорт, общение с близкими, хобби и саморазвитие. Это улучшит эмоциональное состояние человека и чувство внутреннего комфорта.

— И все же это может быть лишь одним решением из нескольких возможных. Другие факторы также влияют на выгорание, и с ними нужно разбираться, — заключила Юлия Перепёлкина.

