В СУНЦ НГУ Новосибирска приедут учиться школьники из Африки

Новосибирский государственный университет подключается еще к одному международному проекту. В рамках расширения сотрудничества между учреждениями высшего и средне-профессионального образования Новосибирской области со странами Африки планируется создание школы, которая будет работать по совместным программам.

— Мы начинаем работать на уровне российских и африканских школ, чтобы качественно подготовить студентов, чтобы они могли учиться в наших университетах. Школьники трех последних старших классов будут учиться по совместным школьным программам, а последний год будут выбирать — продолжать обучение дома, или поступить в нашу физико-математическую школу (СУНЦ НГУ), — рассказал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ на форуме Технопром.

По его словам, работа по проекту начнется в этом году. Преподавать в школах будут педагоги СУНЦ НГУ и НГУ. То есть теоретически, в физматшколу одиннадцатиклассники из стран Африки могут прийти в 2027 году.

— Уверен, что это будут хорошо подготовленные к русскому языку и естественно- научному направлению молодые люди, — добавил Сагайдак.

После окончания проекта и получения аттестата средней школы выпускники смогут продолжить обучение в университете.

Напомним, в прошлом году в рамках Технопрома и международного форума «Россия — Африка», было принято решение о создании консорциума российских университетов и организаций для выработки форматов, механизмов и направлений межвузовского взаимодействия со странами Западной Африки. Сообщалось, что на начальном этапе в консорциум войдут 20 российских вузов, далее в его работу будут вовлечены более 40 вузов. Консорциум планировал заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров для науки и наукоемкого бизнеса африканского континента.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между НГУ, Университетом Томаса Санкары (Буркина-Фасо), Университетом Абду Мумуни (Нигер) и Центром народной дипломатии. Согласно достигнутым договоренностям, НГУ открыл подготовительное отделение в режиме онлайн по двум направлениям: медико-биологическое на французском языке и естественно-научное на русском языке. Кроме того, НГУ, совместно с африканскими вузами, планировал разрабатывать совместные образовательные программы с получением двух дипломов по направлениям менеджмент, математика, информационные технологии. Подготовительные факультеты для абитуриентов стран Африки также открыл НГТУ НЭТИ. В этом году студенты из Африки, которые обучались на подготовительных курсах, впервые должны приехать в вуз —58 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что делегация из Новосибирска заключила 15 соглашений во время визита в Африку.