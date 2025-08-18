Рекламодателям

4 концерта звезд, более 20 лекций ученых и 7 экспериментов с нейросетью пройдут на фестивале науки и искусства «ТехноАрт»

  • 18/08/2025, 13:34
С 29 по 31 августа в Новосибирске во второй раз пройдет крупнейший за Уралом фестиваль науки и искусства «ТехноАрт». Главной темой в этом году станет использование искусственного интеллекта в науке и творчестве

В дни фестиваля на площади перед кинотеатром «Победа» состоится более 30 мероприятий. Научная часть «ТехноАрта» будет представлена завтраками с участием ученых, познавательным шоу в стиле КВН «Как вам моя наука?», интеллектуальными лекциями и киноразборами от экспертов науки, а также выставкой, в которой примут участие более 10 высших учебных заведений Новосибирской области. Культурная часть включает квиз и музыкальное лото, экскурсию по научному Новосибирску, читку пьесы соавторства зрителей и нейросети, «Тотальный диктант», а также уникальную «Фиджитал — танцевальную битву».

«Технологическое развитие сегодня в приоритете, и оно невозможно без диалога представителей научного и культурного кластеров. Второй год подряд форум технологического развития «Технопром» получает свое продолжение в фестивале «ТехноАрт» и это логичный симбиоз. Такое объединение создает среду для масштабных инновационных прорывов и рождает идеи, которые определяют наше будущее во всех сферах жизни. Новосибирская область известна своими научными и творческими достижениями уже далеко за пределами страны, а фестиваль помогает эти достижения масштабировать и делать более открытыми и близкими людям», — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

«ТехноАрт» — это проект, который превращает сложные научные концепции в яркие и доступные истории. Наша миссия — говорить о высоких технологиях и фундаментальной науке на понятном языке, стирая границы между экспертами и аудиторией. В течение трёх дней гости фестиваля — жители Новосибирска, области и соседних городов — погружаются в мир открытий: слушают лекции ученых, общаются с экспертами, исследуют современные технологии и задают вопросы без ограничений. В прошлом году более 45 000 человек убедились: такой формат работает. Мы не просто рассказываем о будущем — мы делаем его частью настоящего, вдохновляя на диалог, познание и творчество. «ТехноАрт» открывает науку и технологии с новой стороны, делая их более доступными и интересными для каждого», — добавила исполнительный директор Фонда содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области Анастасия Ивашина.

На фестивале пройдут выступления музыкальных гостей – шоумена, телеведущего и музыканта Александра Пушного, уже ставшего символом «ТехноАрта» и Новосибирска в целом, джазовой певицы Варвары Убель. Профессиональные артисты Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Рустама Дильмухаметова представят программу «Мировые рок-хиты» в сопровождении Станислава Овчинникова (виолончель, электровиолончель). Завершится фестиваль концертом российской инди-поп группы «Обе две».

Улица Ленина с 29 по 31 августа станет пешеходной, мероприятия каждый день будут начинаться уже в 11 утра. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Новосибирск – город умных, культурных и открытых людей, и фестиваль «ТехноАрт», который зародился в прошлом году, уже стал важной частью имиджа региона. Все это мы делаем для того, чтобы пробудить в людях интерес к знаниям и творчеству. Если кто-то из зрителей на нашем фестивале «заразится» наукой и через лет 20 совершит важное научное открытие или построит филиал Новосибирской области на Марсе, то мы поймем, что главная задача фестиваля выполнена», — считает директор культурной программы фестиваля Никита Гирин, Креативное бюро «Энгиро».

«Науку и искусство объединяют любопытство к миру и желание экспериментировать. Исторически эти две сферы черпают вдохновение друг в друге. И я рад, что именно фестиваль «ТехноАрт» демонстрирует эту связь и объясняет, что наука – это часть жизни и творчества, а творчество – неотъемлемая часть научного поиска. При этом научная программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию, потому что любопытство не имеет возраста», — рассказал молекулярный биолог, научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Даниил Гладких, который также примет участие в фестивале.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Следить за актуальной программой можно на сайте и в группе в ВКонтакте.

Организатор фестиваля — Правительство Новосибирской области.

Иллюстрация предоставлена организатором

