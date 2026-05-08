Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

Дата:

Они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

Участник проекта, гвардии майор Игорь Деребеев, отметил, что День Победы для него – священная память о дедах и прадедах, которую он передаёт своим детям. Совместно с губернатором Андреем Травниковым он участвует в городских и областных мероприятиях – от возложения цветов к Вечному огню до парада и шествия «Бессмертного полка». Как кадровый офицер и участник СВО, он видит свою задачу в живой связи поколений и отдаёт дань мужеству русского народа, который сокрушил нацизм и сегодня снова встал на защиту Отечества.

Стажёр министерства образования Новосибирской области первого потока программы «Герои НовоСибири», ветеран СВО, полковник полиции в отставке Андрей Котенев (ранее он занимал пост заместителя командира СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области) выступил перед студентами НГУЭУ. Встреча была приурочена к Дню Победы. Андрей Котенев пояснил, что будущие работники правоохранительных органов, юристы и защитники нуждаются не только в теории, но и в реальных примерах из профессии. Он рассказал о службе в СОБРе, о важности знания и исполнения закона, о наставниках и необходимых для госслужбы качествах. Также в преддверии праздника участники встречи вспомнили о Великой Победе, любви к Родине, долге, чести и дружбе.

Другой участник программы, Алексей Шевчук, накануне передал копию Знамени Победы новосибирским школьникам. 9 мая он планирует присоединиться к торжествам в Калининском районе Новосибирска.

Ветеран Сергей Лобанов 9 мая выйдет на легкоатлетическую эстафету памяти маршала авиации А. И. Покрышкина в составе команды Сибирского округа Росгвардии, а затем пройдёт в «Бессмертном полку» вместе с детьми Евой и Семёном. Он подчеркнул, что семья ежегодно участвует в шествии, чтобы память о предках жила и будущие поколения никогда не забывали об их подвиге.

Дмитрий Красовский примет участие в параде 9 мая от Управления Росгвардии. Для него День Победы – священный праздник памяти, гордости и благодарности за мир, объединяющий поколения и напоминающий о важности исторической правды.

Ветеран Эдуард Саградов приглашён на традиционный праздник в парке «На Горском», а также на торжества 9 мая в городе Обь. По его словам, День Победы объединяет людей вокруг общих ценностей, когда прошлое говорит с настоящим. Пока жива память и пока дети знают правду о подвигах предков, герои Великой Отечественной остаются с нами, и главная задача сегодня – быть достойными их памяти.

Александр Кириллов вместе с семьёй принял участие в мероприятии в детском саду своей старшей дочери, посвящённом Дню Победы. Он также планирует присоединиться к акции «Свеча памяти» на Монументе Славы.

Фото из архивов редакции Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : правительство НСО День Победы власть Андрей Травников

489
0
0
Предыдущая статья
Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области
Следующая статья
Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Читать полностью

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Читать полностью

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта. Документ, рассчитанный до 2035 года, меняет принципы финансирования, планирования и управления электричками по всей стране. Для Новосибирска и других городов, где развивают «городские электрички», это означает переход от ежегодных бюджетных согласований к системе долгосрочных контрактов.

Существенное нововведение — переход на долгосрочный транспортный заказ.

Читать полностью

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области ЭКГ-рейтингом охвачено почти 164,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 91 балл и более имеют 13,5 тысяч из них. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Как напомнили в аппарате бизнес-омбудсмена, лидерам рейтинга будут доступны следующие меры поддержки:

Читать полностью

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

Читать полностью

Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

8 мая в Новосибирске пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». Она начнётся в 22:00. Главной площадкой станет Монумент Славы — мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2026 году церемония посвящена сибирским дивизиям. Программу пролога составят фактические данные, статистика и песня «Память» на слова и музыку Александра Сухарева.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Власть Город Общество

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Общество

Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

Бизнес Общество

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Общество

Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

Власть Право&Порядок

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Бизнес Власть

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Власть

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

Бизнес Власть ПроБизнес

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на День Победы

Общество Технологии

Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Бизнес Недвижимость

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Общество

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

Общество

Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Бизнес

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Бизнес Общество Спорт

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Власть Город Общество

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности