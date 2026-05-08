Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

Участник проекта, гвардии майор Игорь Деребеев, отметил, что День Победы для него – священная память о дедах и прадедах, которую он передаёт своим детям. Совместно с губернатором Андреем Травниковым он участвует в городских и областных мероприятиях – от возложения цветов к Вечному огню до парада и шествия «Бессмертного полка». Как кадровый офицер и участник СВО, он видит свою задачу в живой связи поколений и отдаёт дань мужеству русского народа, который сокрушил нацизм и сегодня снова встал на защиту Отечества.

Стажёр министерства образования Новосибирской области первого потока программы «Герои НовоСибири», ветеран СВО, полковник полиции в отставке Андрей Котенев (ранее он занимал пост заместителя командира СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области) выступил перед студентами НГУЭУ. Встреча была приурочена к Дню Победы. Андрей Котенев пояснил, что будущие работники правоохранительных органов, юристы и защитники нуждаются не только в теории, но и в реальных примерах из профессии. Он рассказал о службе в СОБРе, о важности знания и исполнения закона, о наставниках и необходимых для госслужбы качествах. Также в преддверии праздника участники встречи вспомнили о Великой Победе, любви к Родине, долге, чести и дружбе.

Другой участник программы, Алексей Шевчук, накануне передал копию Знамени Победы новосибирским школьникам. 9 мая он планирует присоединиться к торжествам в Калининском районе Новосибирска.

Ветеран Сергей Лобанов 9 мая выйдет на легкоатлетическую эстафету памяти маршала авиации А. И. Покрышкина в составе команды Сибирского округа Росгвардии, а затем пройдёт в «Бессмертном полку» вместе с детьми Евой и Семёном. Он подчеркнул, что семья ежегодно участвует в шествии, чтобы память о предках жила и будущие поколения никогда не забывали об их подвиге.

Дмитрий Красовский примет участие в параде 9 мая от Управления Росгвардии. Для него День Победы – священный праздник памяти, гордости и благодарности за мир, объединяющий поколения и напоминающий о важности исторической правды.

Ветеран Эдуард Саградов приглашён на традиционный праздник в парке «На Горском», а также на торжества 9 мая в городе Обь. По его словам, День Победы объединяет людей вокруг общих ценностей, когда прошлое говорит с настоящим. Пока жива память и пока дети знают правду о подвигах предков, герои Великой Отечественной остаются с нами, и главная задача сегодня – быть достойными их памяти.

Александр Кириллов вместе с семьёй принял участие в мероприятии в детском саду своей старшей дочери, посвящённом Дню Победы. Он также планирует присоединиться к акции «Свеча памяти» на Монументе Славы.