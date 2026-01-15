4000 новосибирцев получили быстрый интернет

В Новосибирске абоненты МТС получили доступ к улучшенному домашнему интернету благодаря развитию цифровой экосистемы оператора. За счет модернизации оборудования и интеграции новых жилых зданий в сетевую инфраструктуру, около четырех тысяч жителей Ленинского района получили улучшенные возможности подключения.

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный, а также в комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Ранее редакция сообщала, что улучшенный мобильный интернет получили жители села рядом с Салаирским кряжем.