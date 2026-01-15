Поиск здесь...
4000 новосибирцев получили быстрый интернет

Дата:

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный и других

В Новосибирске абоненты МТС получили доступ к улучшенному домашнему интернету благодаря развитию цифровой экосистемы оператора. За счет модернизации оборудования и интеграции новых жилых зданий в сетевую инфраструктуру, около четырех тысяч жителей Ленинского района получили улучшенные возможности подключения.

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный, а также в комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Ранее редакция сообщала, что улучшенный мобильный интернет получили жители села рядом с Салаирским кряжем.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

Как безопасно пользоваться бесплатным Wi-Fi в праздники, рассказали новосибирцам

В период новогодних праздников жители Новосибирска активно посещают кинотеатры, торговые центры, рестораны и другие развлекательные заведения. Бесплатный Wi-Fi в этих местах становится настоящим спасением при нестабильном мобильном интернете. Однако важно помнить о существующих рисках, связанных с безопасностью таких сетей. Эксперты МТС рассказывают, как защитить свои данные при подключении к общедоступному Wi-Fi.

Избегайте подключения к сетям без пароля

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Исследование: что бесит сибиряков на рабочих онлайн-встречах и в переписке

Анализ, проведенный цифровой экосистемой МТС, включающей платформу МТС Линк, показал отношение сибиряков к онлайн-совещаниям и выявил основные факторы, вызывающие у них негативные эмоции в процессе коммуникации. Лидерами антирейтинга ожидаемо стали низкая активность участников и привычка коллег курить.

Исследование выявило, что подавляющее большинство работающих жителей Новосибирска и Сибирского региона (более 70%) позитивно оценивают организацию коммуникаций в своей трудовой деятельности. Тем не менее, 40% респондентов указали на трудности, возникающие из-за отсутствия четких правил взаимодействия. Дополнительно установлено, что проблемы на встречах иногда обусловлены поведением самих участников: значительная часть сотрудников теряет концентрацию и часто отвлекается во время онлайн-звонков.

Аналитики определили ключевых поставщиков pLTE

Российский рынок выделенных сетей pLTE демонстрирует уверенный подъем. По итогам 2024 года его объем увеличился с 2 до 5 миллиардов рублей. Аналитики Telecom Daily прогнозируют сохранение положительной динамики и в 2025 году, ожидая прирост примерно на 50%, что позволит рынку достичь отметки в 7,4 миллиарда рублей.

Лидирующую позицию по внедрению проектов занимает компания МТС. В 2025 году она реализовала 45% от общего числа проектов, запустив 19 сетей, 17 из которых функционируют на коммерческой основе. Компания Мегафон также активно участвовала в развитии рынка, запустив 18 проектов в текущем году (43%). Оставшиеся 12% приходятся на долю других поставщиков pLTE-решений.

Новосибирская область попала в ТОП-10 по числу умных устройств в бизнесе

По данным цифровой экосистемы МТС, Новосибирская область вошла в число лидеров по использованию интеллектуальных устройств в коммерческом секторе. Регион занял восьмую строчку в общероссийском рейтинге, таким образом попав в первую десятку. Наиболее активно М2М-технологии применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, информационных технологиях, а также в строительной индустрии и сфере недвижимости.

В среднем, количество таких устройств в сети региона увеличивается примерно на 10% ежегодно. Наиболее динамичный рост наблюдается в ИТ-секторе и недвижимости. Здесь востребованы датчики задымления, открытия люков и дверей, интеллектуальные шлагбаумы, а также планшетные компьютеры и GPS-трекеры.

Улучшенный мобильный интернет получили жители села рядом с Салаирским кряжем

В Новосибирской области цифровая экосистема МТС расширила зону покрытия сотовой связи. Инженеры компании установили современные телекоммуникационные системы в четырнадцати районах региона, включая село Коурак, расположенное вблизи Салаирского кряжа.

Несмотря на то, что в Коураке проживает около 800 жителей, этот населенный пункт пользуется популярностью у туристов. Местные водопады отличаются живописностью, а всего в паре километров раскинулся лиственничный бор. Уникальность этого леса заключается в том, что в нем доминирует лиственница, что делает его единственным таким лесным массивом в Новосибирской области на Салаирском кряже. Сам кряж, представляющий собой сильно разрушенный горный массив с выровненными участками, также является местной достопримечательностью. В основном Салаирский кряж состоит из цепи невысоких холмов и увалов, разделенных широкими и пологими долинами.

Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Власть Недвижимость Общество

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Медицина

В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Общество

В Бердске спецслужбы оцепили фуру у «Колорлона» из-за подозрительного груза

Бизнес Недвижимость

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Общество

Новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы»

Власть

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

Общество

Хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды

Власть

Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Власть Недвижимость Общество

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Общество

Уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

Бизнес

После январского роста цен ФАС проверит тепличные комбинаты

Недвижимость

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

Бизнес

Новосибирский ювелирный завод «Атолл» признан банкротом

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска готовит конкурс по выбору инвестора для бизнес-инкубатора

Бизнес Недвижимость Общество

До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Власть Отставки и назначения

Марина Ярцева из новосибирской «Опоры России» возглавила министерство в Хабаровске

Новости компаний
Бизнес календарь
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
