Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Депутаты регионального парламента Новосибирской области попросили областной Минстрой и мэрию Новосибирска конкретизировать ситуацию с созданием КРТ на территории города. Проблемы накопились. Напомним, уже более года в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.

ИЖС в большом городе

В частности, речь шла о площадках, занятых частными домами. В городе, в том числе в центральных районах, таких локаций достаточно много.

— Кто принимает решение о развитии таких площадок по КРТ: правообладатели или муниципалитет? Есть ли смысл застройщику вести работу по сносу ИЖС на таком участке, если он может быть включен в КРТ и продан на торгах? — поинтересовался депутат Антон Тыртышный.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что если земельный участок достаточно большой и там возможно строительство, то застройщик может работать на площадке. Когда речь идет о расселении ветхого жилья, то здесь, как правило, работает механизм «по инициативе муниципалитета».

— Муниципалитет выставляет площадку на конкурс, если застройщик выигрывает, то он начинает работать, — заявил чиновник.

Расселение ветхого и аварийного жилья

Гендиректор ООО «ВИРА», депутат Александр Савельев обратил внимание на проблему расселения ветхого и аварийного жилья. Он отметил, что в бюджете в 2026 году на эти цели предусмотрено около 700 млн рублей, чего хватит на расселение 5–6 тысяч кв. м, а проблема гораздо более существенна.

— Один из вариантов решения проблемы — привлекать средства инвесторов. На итоговом заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) было озвучено, что у мэрии есть ресурс для подготовки 12 площадок, которые могут быть выведены на торги. Но там в лучшем случае 70–80 домов, а ветхого и аварийного жилья у нас более тысячи объектов. То есть средств из двух источников — бюджетные деньги и КРТ — недостаточно, — заявил он.

Савельев предложил подумать о том, чтобы более активно выставлять на торги площадки для расселения ветхого и аварийного жилья и более активно привлекать бизнес для решения этой задачи.

— Предложение принимается. Проблема с расселением аварийного жилья действительно имеет место. Мы сейчас тщательно прорабатываем площадки, если кто-то из застройщиков заинтересован в таких КРТ, я готов всеми силами расселить эти дома. Мы только за, будем совместно отрабатывать и выставлять на конкурс такие площадки, — сообщил Дмитрий Богомолов.

Он напомнил, что сейчас в городе определены площадки КРТ, среди них и те, где есть ветхое и аварийное жилье.

— Мэрия объявляет торги на площадки, исходя из возможностей бюджета, так как на каждой площадке требуются какие-то вложения от муниципалитета. Не исключено, что может быть механизм, когда заинтересованный застройщик приходит и говорит: «Пожалуйста, выставьте эту площадку, мы готовы ее осваивать». Тогда муниципалитет будет работать по конкретной задаче. Но в любом случае это будет конкурсная процедура, на которую могут зайти любые застройщики, — подчеркнул министр.

Напомним, Минстрой РФ разработал новые правила переселения из аварийного жилья. С декабря 2025 года документ проходит общественные слушания.

Перебор с допнагрузкой

Еще одно замечание было связано со слишком большой нагрузкой по строительству школ, детсадов, поликлиник и спортобъектов.

— На сегодняшний день в ряде локаций уже нет такой острой ситуации с соцобъектами, как раньше. Высокая нагрузка в принципе убивает желание застройщиков выходить на площадку, а также их интерес к проекту, — пояснил один из депутатов.

Сейчас прорабатывается вопрос и по социальным обязательствам.

— Вешать на застройщиков обязательства по строительству поликлиники, спортивного комплекса, ДК, садика и школы — не совсем правильно. Этот вопрос мы отрабатываем, — признался Дмитрий Богомолов.

Напомним, ранее председатель Совета директоров ГК «Химметалл», заместитель председателя общественного экспертного совета по вопросам градостроительства города Новосибирска Евгений Гаврилов отмечал, что бюджет и застройщики взяли на себя повышенные обязательства по строительству социальной инфраструктуры.

— Я действительно переживаю и за судьбу девелоперов, и за нагрузку на бюджет — это никому не выгодно. Обязательства по договорам жесткие, вложения по всем заявленным объектам составляют уже около 50 млрд рублей, а откуда брать деньги и когда их наберут — непонятно. К тому же нашему городу очень не повезло с концессиями: вопрос не решен, а только усугубился. Семь концессионных школ должны были снять острый дефицит школьных мест. А сейчас, получается, застройщики должны решать этот вопрос, но они же будут строить совсем не в тех локациях, где требуется, да и в дальнейшем эти школы могут не понадобиться в таком объеме, — пояснял Гаврилов.

Долгое согласование

Депутаты также обратили внимание на жалобы застройщиков, которые сетуют, что согласование процедур по КРТ в Новосибирске идет довольно медленно. Некоторые площадки находятся в работе по два года и до сих пор не выставлены на торги.

Дмитрий Богомолов отметил, что в конце 2025-го был пересмотрен норматив по согласованию проектов КРТ, в том числе по срокам. Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко добавил, что в мэрии сложился костяк команды, работающей с КРТ. В год она готова выдавать застройщикам по 10-12 площадок на освоение.

Еще больше КРТ

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуются 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около 2 млн кв. м.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья. При этом сам регион планирует сносить ветхие и аварийные дома в течение десяти лет.