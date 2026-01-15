Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть Недвижимость Общество

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Год работы в новых условиях показал болевые точки, мешающие развиваться строительному рынку и городу

Депутаты регионального парламента Новосибирской области попросили областной Минстрой и мэрию Новосибирска конкретизировать ситуацию с созданием КРТ на территории города. Проблемы накопились. Напомним, уже более года в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.

ИЖС в большом городе

В частности, речь шла о площадках, занятых частными домами. В городе, в том числе в центральных районах, таких локаций достаточно много.

— Кто принимает решение о развитии таких площадок по КРТ: правообладатели или муниципалитет? Есть ли смысл застройщику вести работу по сносу ИЖС на таком участке, если он может быть включен в КРТ и продан на торгах? — поинтересовался депутат Антон Тыртышный.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что если земельный участок достаточно большой и там возможно строительство, то застройщик может работать на площадке. Когда речь идет о расселении ветхого жилья, то здесь, как правило, работает механизм «по инициативе муниципалитета».

— Муниципалитет выставляет площадку на конкурс, если застройщик выигрывает, то он начинает работать, — заявил чиновник.

Расселение ветхого и аварийного жилья

Гендиректор ООО «ВИРА», депутат Александр Савельев обратил внимание на проблему расселения ветхого и аварийного жилья. Он отметил, что в бюджете в 2026 году на эти цели предусмотрено около 700 млн рублей, чего хватит на расселение 5–6 тысяч кв. м, а проблема гораздо более существенна.

— Один из вариантов решения проблемы — привлекать средства инвесторов. На итоговом заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) было озвучено, что у мэрии есть ресурс для подготовки 12 площадок, которые могут быть выведены на торги. Но там в лучшем случае 70–80 домов, а ветхого и аварийного жилья у нас более тысячи объектов. То есть средств из двух источников — бюджетные деньги и КРТ — недостаточно, — заявил он.

Савельев предложил подумать о том, чтобы более активно выставлять на торги площадки для расселения ветхого и аварийного жилья и более активно привлекать бизнес для решения этой задачи.

— Предложение принимается. Проблема с расселением аварийного жилья действительно имеет место. Мы сейчас тщательно прорабатываем площадки, если кто-то из застройщиков заинтересован в таких КРТ, я готов всеми силами расселить эти дома. Мы только за, будем совместно отрабатывать и выставлять на конкурс такие площадки, — сообщил Дмитрий Богомолов.

Он напомнил, что сейчас в городе определены площадки КРТ, среди них и те, где есть ветхое и аварийное жилье.

— Мэрия объявляет торги на площадки, исходя из возможностей бюджета, так как на каждой площадке требуются какие-то вложения от муниципалитета. Не исключено, что может быть механизм, когда заинтересованный застройщик приходит и говорит: «Пожалуйста, выставьте эту площадку, мы готовы ее осваивать». Тогда муниципалитет будет работать по конкретной задаче. Но в любом случае это будет конкурсная процедура, на которую могут зайти любые застройщики, — подчеркнул министр.

Напомним, Минстрой РФ разработал новые правила переселения из аварийного жилья. С декабря 2025 года документ проходит общественные слушания.

Перебор с допнагрузкой

Еще одно замечание было связано со слишком большой нагрузкой по строительству школ, детсадов, поликлиник и спортобъектов.

— На сегодняшний день в ряде локаций уже нет такой острой ситуации с соцобъектами, как раньше. Высокая нагрузка в принципе убивает желание застройщиков выходить на площадку, а также их интерес к проекту, — пояснил один из депутатов.

Сейчас прорабатывается вопрос и по социальным обязательствам.

— Вешать на застройщиков обязательства по строительству поликлиники, спортивного комплекса, ДК, садика и школы — не совсем правильно. Этот вопрос мы отрабатываем, — признался Дмитрий Богомолов.

Напомним, ранее председатель Совета директоров ГК «Химметалл», заместитель председателя общественного экспертного совета по вопросам градостроительства города Новосибирска Евгений Гаврилов отмечал, что бюджет и застройщики взяли на себя повышенные обязательства по строительству социальной инфраструктуры.

— Я действительно переживаю и за судьбу девелоперов, и за нагрузку на бюджет — это никому не выгодно. Обязательства по договорам жесткие, вложения по всем заявленным объектам составляют уже около 50 млрд рублей, а откуда брать деньги и когда их наберут — непонятно. К тому же нашему городу очень не повезло с концессиями: вопрос не решен, а только усугубился. Семь концессионных школ должны были снять острый дефицит школьных мест. А сейчас, получается, застройщики должны решать этот вопрос, но они же будут строить совсем не в тех локациях, где требуется, да и в дальнейшем эти школы могут не понадобиться в таком объеме, — пояснял Гаврилов.

Долгое согласование

Депутаты также обратили внимание на жалобы застройщиков, которые сетуют, что согласование процедур по КРТ в Новосибирске идет довольно медленно. Некоторые площадки находятся в работе по два года и до сих пор не выставлены на торги.

Дмитрий Богомолов отметил, что в конце 2025-го был пересмотрен норматив по согласованию проектов КРТ, в том числе по срокам. Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко добавил, что в мэрии сложился костяк команды, работающей с КРТ. В год она готова выдавать застройщикам по 10-12 площадок на освоение.

Еще больше КРТ

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуются 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около 2 млн кв. м.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья. При этом сам регион планирует сносить ветхие и аварийные дома в течение десяти лет. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : КРТ ветхое и аварийное жилье

1 745
0
0
Предыдущая статья
Уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске
Следующая статья
Жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

Читать полностью

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Читать полностью

В Бердске спецслужбы оцепили фуру у «Колорлона» из-за подозрительного груза

Автор: Артем Рязанов

В Бердске в четверг, 15 января, около 14:00 рядом с ТЦ «Колорлон» по адресу улице Барнаульская, 19 заметили грузовик с подозрительным грузом. Специальные службы оцепили фуру. Руководство торгового центра эвакуировало персонал и посетителей.

На место прибыли специалисты для проверки содержимого прицепа.

Читать полностью

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области реализуется проект по строительству современного одноэтажного спортивного комплекса. Ход работ находится на контроле специалистов 4-го отдела госстройнадзора региона.

Объект возводится на пустыре между Покровской церковью и стадионом по улице Коммунистический проспект. Его общая площадь составит более 5,5 тысяч кв. метров. Комплекс будет включать тренажёрный и многофункциональный игровые залы, универсальный борцовский зал, беговые дорожки, а также административные и технические помещения, раздевалки, медицинский кабинет и зрительские трибуны.

Читать полностью

Новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы»

Автор: Артем Рязанов

В России участились случаи мошенничества, направленного на учеников автошкол. Преступники выдают себя за сотрудников администрации и под разными предлогами выманивают коды доступа. Затем они используют стандартные схемы для кражи денег.

О новых схемах рассказал Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также вице-президент Российской автомобильной федерации.

Читать полностью

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

В Новосибирской области продолжает действовать региональный проект «Герои НовоСибири» – программа переподготовки для ветеранов и участников специальной военной операции, успешно прошедших конкурсный отбор.

Первое заседание совета в 2026 году начал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Власть Недвижимость Общество

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Медицина

В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Общество

В Бердске спецслужбы оцепили фуру у «Колорлона» из-за подозрительного груза

Бизнес Недвижимость

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Общество

Новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы»

Власть

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

Общество

Хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды

Власть

Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Власть Недвижимость Общество

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Общество

Уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

Бизнес

После январского роста цен ФАС проверит тепличные комбинаты

Недвижимость

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

Бизнес

Новосибирский ювелирный завод «Атолл» признан банкротом

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска готовит конкурс по выбору инвестора для бизнес-инкубатора

Бизнес Недвижимость Общество

До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Власть Отставки и назначения

Марина Ярцева из новосибирской «Опоры России» возглавила министерство в Хабаровске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности