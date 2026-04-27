Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске жители многоквартирных домов получат возможность оплачивать услуги сантехника или электрика по единой квитанции вместе с коммунальными платежами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, о чём сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий отметил, что жители неоднократно поднимали этот вопрос на встречах. Они заинтересованы в возможности оплачивать дополнительные услуги онлайн в рамках единого счёта за коммунальные услуги.

Антропенко отметил, что в настоящее время ремонт труб, проводки, сантехники и электрооборудования внутри квартиры оплачивается жильцами отдельно. Порядок расчета может варьироваться в зависимости от управляющей компании, и не во всех случаях возможно осуществить оплату через интернет.

Депутат полагает, что включение этих услуг в единый платежный документ принесет обоюдную пользу. Во-первых, это повысит качество выполненных работ. Во-вторых, увеличит доходы управляющих компаний. В настоящее время жильцы часто расплачиваются с электриками и сантехниками напрямую, минуя управляющую организацию, однако ответственность за возможные проблемы в любом случае остается за УК.

Управляющие компании обязаны бесплатно обслуживать и ремонтировать общее имущество многоквартирного дома. Это включает в себя стояки водоснабжения и отопления, газовые трубы и другие коммуникации. Однако ремонт внутри квартиры, например, замена крана или починка розетки, осуществляется за отдельную плату.

