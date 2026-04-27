Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Сейчас жильцы нередко рассчитываются за эти услуги с ремонтниками напрямую, а ответственность при этом несет управляющая компания

В Новосибирске жители многоквартирных домов получат возможность оплачивать услуги сантехника или электрика по единой квитанции вместе с коммунальными платежами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, о чём сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий отметил, что жители неоднократно поднимали этот вопрос на встречах. Они заинтересованы в возможности оплачивать дополнительные услуги онлайн в рамках единого счёта за коммунальные услуги.

Антропенко отметил, что в настоящее время ремонт труб, проводки, сантехники и электрооборудования внутри квартиры оплачивается жильцами отдельно. Порядок расчета может варьироваться в зависимости от управляющей компании, и не во всех случаях возможно осуществить оплату через интернет.

Депутат полагает, что включение этих услуг в единый платежный документ принесет обоюдную пользу. Во-первых, это повысит качество выполненных работ. Во-вторых,  увеличит доходы управляющих компаний. В настоящее время жильцы часто расплачиваются с электриками и сантехниками напрямую, минуя управляющую организацию, однако ответственность за возможные проблемы в любом случае остается за УК.

Управляющие компании обязаны бесплатно обслуживать и ремонтировать общее имущество многоквартирного дома. Это включает в себя стояки водоснабжения и отопления, газовые трубы и другие коммуникации. Однако ремонт внутри квартиры, например, замена крана или починка розетки, осуществляется за отдельную плату.

Ранее редакция сообщала о том, что Росреестр рекомендует новосибирцам проверить площадь квартир.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Автор: Юлия Данилова

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Минувшей ночью ураганный ветер обрушился на Купинский, Чистоозерный и Куйбышевский районы Новосибирской области, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

— В первые часы после прохождения урагана удалось запитать потребителей Чистоозерного и частично Куйбышевского районов, а к 04:00 (по местному времени) 27 апреля энергетикам удалось возобновить электроснабжение уже 85% потребителей на западе региона, ранее оставшихся без света из-за порывов шквалистого ветра, достигавших 25–27 м/с, — говорится в сообщении.

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в апреле начался капитальный ремонт одной из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году. Это здание расположено на улице Якушева. Оно является объектом культурного наследия.

Охранный статус не защитил школу от пренебрежительного отношения и разрушений в течение последних десятилетий. Ремонт крячковской школы был долгожданным. Историки и архитекторы на протяжении последних (как минимум) шести лет пытались привлечь внимание к этому зданию. Были петиции, запросы. Эффекта они не давали — на реставрацию не могли найти денег. В 2025-м вроде бы поставили строительные леса и ободрали штукатурку на части здания, которая памятником не является, но потом работы приостановили.

Общество

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Город

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Недвижимость

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

Власть

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

Бизнес Власть Общество

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Власть Общество

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Бизнес

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Бизнес

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

Бизнес Общество

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Общество

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Общество

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Власть Город

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

Бизнес

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бизнес ПроБизнес

27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

Бизнес Общество

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

Бизнес Власть

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

