Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Работы запланированы в рамках программы реновации теплоэлектростанций АО «СГК – Новосибирск», рассчитанной до 2039 года

Инвестиции в модернизацию турбогенератора № 7 оцениваются в 182 миллиона рублей. После проведения работ по обновлению значительно продлится срок службы этого агрегата, а также существенно возрастут показатели его надежности и безопасности, отметили в компании.

Планируемый срок проведения работ по замене статора и капитальному восстановлению ротора — 2027 год.

Ранее на ТЭЦ-4 уже были разработаны проекты по модернизации трех турбогенераторов — № 5, № 7 и № 8. Эти машины в сумме отвечают за 50% общей электрической мощности станции. В результате модернизации будет повышена стабильность производства электроэнергии на ТЭЦ-4.

В настоящее время также ведется подготовка к модернизации турбогенератора № 5. ЭЛСИБ уже завершил изготовление нового генератора, монтаж которого на место устаревшего агрегата намечен на 2027 год.

Модернизация ключевого генерирующего оборудования является частью масштабной программы реновации теплоэлектростанций, реализуемой СГК до 2039 года. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превысит 17 миллиардов рублей.

На ТЭЦ-4 эксплуатируется шесть турбоагрегатов, ее установленная электрическая мощность составляет 384 МВт, тепловая — 1120 Гкал/ч. На долю этой станции приходится около 12% региональной выработки электроэнергии. Кроме того, она обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска.

Фото предоставлено СГК, автор: Константин Стремоусов

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске
Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

В портфеле застройщика этот проект позиционируется как один из самых зеленых, уютных и комфортных для всей семьи.

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новостройке украсили входные группы, сделали зону с угощением, а для юных гостей приготовили подарки и провели мастер-класс по раскрашиванию картинок. В теплой и радостной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.

Глобальный рынок 5G в корпоративном сегменте при этом составил по итогам 2025 года порядка 20 млрд долларов. В перспективе следующих пяти лет ожидается его рост в среднем на 20% в год.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Общество

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Город

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Недвижимость

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

Власть

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

Бизнес Власть Общество

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Власть Общество

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Бизнес

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Бизнес

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

Бизнес Общество

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Общество

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Общество

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Власть Город

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

Бизнес

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бизнес ПроБизнес

27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

Бизнес Общество

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

Бизнес Власть

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

