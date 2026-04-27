Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Инвестиции в модернизацию турбогенератора № 7 оцениваются в 182 миллиона рублей. После проведения работ по обновлению значительно продлится срок службы этого агрегата, а также существенно возрастут показатели его надежности и безопасности, отметили в компании.

Планируемый срок проведения работ по замене статора и капитальному восстановлению ротора — 2027 год.

Ранее на ТЭЦ-4 уже были разработаны проекты по модернизации трех турбогенераторов — № 5, № 7 и № 8. Эти машины в сумме отвечают за 50% общей электрической мощности станции. В результате модернизации будет повышена стабильность производства электроэнергии на ТЭЦ-4.

В настоящее время также ведется подготовка к модернизации турбогенератора № 5. ЭЛСИБ уже завершил изготовление нового генератора, монтаж которого на место устаревшего агрегата намечен на 2027 год.

Модернизация ключевого генерирующего оборудования является частью масштабной программы реновации теплоэлектростанций, реализуемой СГК до 2039 года. Общий объем инвестиций в рамках этой программы превысит 17 миллиардов рублей.

На ТЭЦ-4 эксплуатируется шесть турбоагрегатов, ее установленная электрическая мощность составляет 384 МВт, тепловая — 1120 Гкал/ч. На долю этой станции приходится около 12% региональной выработки электроэнергии. Кроме того, она обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска.