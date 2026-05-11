Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские студенты займут места целевого обучения как в вузах региона, так и за его пределами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждены квоты приема на целевое обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Документ впервые детализирует распределение мест по конкретным работодателям, вузам и будущим местам работы выпускников. Infopro54 проанализировал многостраничное приложение к этому документу и выяснил: новосибирские студенты в общей сложности займут как минимум 788 мест для целевого обучения в российских вузах.

Согласно полученным данным, основной объем целевого набора в регионе сконцентрирован по направлениям педагогики, государственного управления и сельского хозяйства. Подчеркнем: указываемые цифры не представляют полной картины по вузам. Речь именно об обучении за счет средств федерального бюджета. И здесь не учитываются места, которые оплачиваются регионами и органами местного самоуправления. По федеральной квоте большое количество мест получили следующие вузы и научные организации.

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) и его филиалы получили самую большую подтвержденную квоту — свыше 150 мест. Основные заказчики — школы и лицеи Новосибирска и области, а также муниципальные управления образованием.

Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС (г. Новосибирск) получил квоту для подготовки государственных служащих. Заказчиками выступают УФНС по Новосибирской области, ГУ ФССП по Новосибирской области, а также органы власти Республики Тыва и Республики Хакасия.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) — более 30 подтвержденных мест по программам специалитета и ординатуры. Основной заказчик — Министерство здравоохранения Новосибирской области. Также подготовка ведется по другим ключевым для региона специальностям.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) — 23 места по инженерным и IT-направлениям, для предприятий Омской области и Новосибирской области.

Научно-исследовательские институты Новосибирской области заявили более 10 мест для подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура и ординатура).

Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) — 1 место в аспирантуре для сельскохозяйственной компании. НИИ терапии и профилактической медицины (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) — 3 места в ординатуре по направлению «Терапия» для Министерства здравоохранения Новосибирской области. Министерство здравоохранения Новосибирской области активно выступает заказчиком для специалистов, которые будут учиться в Томском НИМЦ и НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Кроме того, крупные агропромышленные компании разместили заказы на подготовку десятков агрономов, инженеров и ветеринаров в ведущих аграрных вузах страны (Алтайский ГАУ, Воронежский ГАУ и др.), но с последующим трудоустройством именно в Новосибирской области, что также увеличивает реальное число целевиков для региона.

Традиционно большим блоком целевого обучения является медицина. Но в указанном документе не фигурирует Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и большинство других медицинских вузов страны. Это связано с тем, что по ним принято отдельное решение: согласно новому закону, все студенты-бюджетники в медицинских вузах с 2026 года стали целевиками.

Ранее редакция рассказывала, что в текущем году в вузах России на 13% сократили количество платных мест.

 

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области после непродолжительного майского тепла ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Новосибирского гидрометцентра, уже 11 и 12 мая в регион придут возвратные заморозки и мокрый снег.

Похолодание началось 10 мая с прохождением холодного атмосферного фронта через всю территорию области. К вечеру 10 мая столбики уличных термометров опустились до +7...8 градусов. То есть за сутки похолодало на 20 градусов.

Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Автор: Юлия Данилова

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций Новосибирской области в январе – феврале 2026 года составила 919,9 тысяч человек и по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 1,3%, свидетельствует статистика Новосибирскстата.

Больше всего новосибирцев работали в следующих отраслях:

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Автор: Мария Гарифуллина

В 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 132 дела с участием иностранных компаний. Это в 2,9 раза меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 384 таких дела. Данную статистику суд предоставил редакции Infopro54.

Снижение числа споров с иностранным элементом фиксируется по всем ключевым категориям. Помимо общего падения количества дел с зарубежными организациями, заметно сократилось и число исков о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие иностранным правообладателям. В 2025 году суд рассмотрел 92 таких дела.

Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Автор: Оксана Мочалова

Получение наследства для многих выглядит как приятный сюрприз или решение жилищного вопроса. Однако «наследственный транш» может обернуться не только квартирой или счётом в банке, но и долгами предыдущего владельца. По оценкам экспертов, в России значительная часть наследников отказывается от имущества именно из-за неподъёмных кредитов усопшего.

В Нотариальной палате Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что предупреждение наследников о долгах изменило их поведение. Люди перестали вступать в наследство вслепую.

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Автор: Артем Рязанов

Многие новосибирцы-автолюбители сейчас планируют автопутешествия. В 2025 году наш регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма и интерес к такому виду отдыха продолжает расти. Судя по комментариям автопутешественников в соцсетях, они выбирают автомобили, так как это обходится дешевле, чем покупка билетов на самолет на всех членов семьи.

— Мы уже два раза путешествовали на юг. Детям очень понравилось, так как по дороге мы заезжали во многие города и знаковые исторические места. Мобильность — это очень удобно. Переживали, что дети плохо перенесут дорогу, но с этим проблем не было, — рассказала редакции Infopro54 Елена, мама двоих детей-школьников.

