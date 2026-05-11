Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждены квоты приема на целевое обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Документ впервые детализирует распределение мест по конкретным работодателям, вузам и будущим местам работы выпускников. Infopro54 проанализировал многостраничное приложение к этому документу и выяснил: новосибирские студенты в общей сложности займут как минимум 788 мест для целевого обучения в российских вузах.

Согласно полученным данным, основной объем целевого набора в регионе сконцентрирован по направлениям педагогики, государственного управления и сельского хозяйства. Подчеркнем: указываемые цифры не представляют полной картины по вузам. Речь именно об обучении за счет средств федерального бюджета. И здесь не учитываются места, которые оплачиваются регионами и органами местного самоуправления. По федеральной квоте большое количество мест получили следующие вузы и научные организации.

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) и его филиалы получили самую большую подтвержденную квоту — свыше 150 мест. Основные заказчики — школы и лицеи Новосибирска и области, а также муниципальные управления образованием.

Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС (г. Новосибирск) получил квоту для подготовки государственных служащих. Заказчиками выступают УФНС по Новосибирской области, ГУ ФССП по Новосибирской области, а также органы власти Республики Тыва и Республики Хакасия.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) — более 30 подтвержденных мест по программам специалитета и ординатуры. Основной заказчик — Министерство здравоохранения Новосибирской области. Также подготовка ведется по другим ключевым для региона специальностям.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) — 23 места по инженерным и IT-направлениям, для предприятий Омской области и Новосибирской области.

Научно-исследовательские институты Новосибирской области заявили более 10 мест для подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура и ординатура).

Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) — 1 место в аспирантуре для сельскохозяйственной компании. НИИ терапии и профилактической медицины (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) — 3 места в ординатуре по направлению «Терапия» для Министерства здравоохранения Новосибирской области. Министерство здравоохранения Новосибирской области активно выступает заказчиком для специалистов, которые будут учиться в Томском НИМЦ и НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Кроме того, крупные агропромышленные компании разместили заказы на подготовку десятков агрономов, инженеров и ветеринаров в ведущих аграрных вузах страны (Алтайский ГАУ, Воронежский ГАУ и др.), но с последующим трудоустройством именно в Новосибирской области, что также увеличивает реальное число целевиков для региона.

Традиционно большим блоком целевого обучения является медицина. Но в указанном документе не фигурирует Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и большинство других медицинских вузов страны. Это связано с тем, что по ним принято отдельное решение: согласно новому закону, все студенты-бюджетники в медицинских вузах с 2026 года стали целевиками.

