В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Всего в текущем году будет построено 52 объекта теплоснабжения для строящихся домов. Основной акцент делается на районы, где активно развивается жилищное строительство, а именно на Калининский и Первомайский. Эти работы станут дополнением к масштабной программе по замене существующих теплосетей, общий объем которой не менее 60 километров.

Новосибирская теплосетевая компания (НТСК) намерена проложить новые коммуникации на 52 участках в соответствии с запросами городских властей и застройщиков. Общая протяженность новых теплосетей составит не менее 10,4 километра. Значительная часть работ, а именно около трети, приходится на два крупных объекта.

Самая мощная по своей пропускной способности теплосеть возводится Новосибирской теплосетевой компанией (СГК) от новосибирской ТЭЦ-4. Она будет проложена по улице Подневича на территории перспективного развития в Калининском районе, в микрорайоне Клюквенный. Проект реализуется по договору с региональным Агентством развития жилищного строительства. Новая теплосеть способна выдерживать нагрузку в 86 Гкал/ч, что позволит обеспечить теплом многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры на первом этапе развития территории. Подрядчик осуществляет прокладку трубопровода диаметром 600 мм, длиной 804 метра в однотрубном исчислении.

Еще один важный объект – теплотрасса от Новосибирской ТЭЦ-5 по улице Заречная в Первомайском районе, протяженностью более двух километров. Эта коммуникация необходима для нового микрорайона площадью 8 гектаров, расположенного на берегу реки Иня, где строится жилой комплекс «Скандинавские кварталы». Трубопроводы рассчитаны на тепловую нагрузку 12,4 Гкал/ч. Работы по этому объекту находятся на завершающей стадии.