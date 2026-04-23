Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Дата:

Это позволит обеспечить теплом новые жилые массивы, сообщили в АО «СГК — Новосибирск»

Всего в текущем году будет построено 52 объекта теплоснабжения для строящихся домов. Основной акцент делается на районы, где активно развивается жилищное строительство, а именно на Калининский и Первомайский. Эти работы станут дополнением к масштабной программе по замене существующих теплосетей, общий объем которой не менее 60 километров.

Новосибирская теплосетевая компания (НТСК) намерена проложить новые коммуникации на 52 участках в соответствии с запросами городских властей и застройщиков. Общая протяженность новых теплосетей составит не менее 10,4 километра. Значительная часть работ, а именно около трети, приходится на два крупных объекта.

Самая мощная по своей пропускной способности теплосеть возводится Новосибирской теплосетевой компанией (СГК) от новосибирской ТЭЦ-4. Она будет проложена по улице Подневича на территории перспективного развития в Калининском районе, в микрорайоне Клюквенный. Проект реализуется по договору с региональным Агентством развития жилищного строительства. Новая теплосеть способна выдерживать нагрузку в 86 Гкал/ч, что позволит обеспечить теплом многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры на первом этапе развития территории. Подрядчик осуществляет прокладку трубопровода диаметром 600 мм, длиной 804 метра в однотрубном исчислении.

Еще один важный объект – теплотрасса от Новосибирской ТЭЦ-5 по улице Заречная в Первомайском районе, протяженностью более двух километров. Эта коммуникация необходима для нового микрорайона площадью 8 гектаров, расположенного на берегу реки Иня, где строится жилой комплекс «Скандинавские кварталы». Трубопроводы рассчитаны на тепловую нагрузку 12,4 Гкал/ч. Работы по этому объекту находятся на завершающей стадии.

Фото предоставлено СГК, автор: Константин Стремоусов

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : теплоснабжение СГК новостройки Новосибирска

218
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности