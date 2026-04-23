В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

В региональном Министерстве образования назвали количество школьников, которые сдают ЕГЭ в 2026 году, и представили статистику по выбору предметов. Infopro54 публикует основные данные.

Даты сдачи и пересдачи экзаменов

В Новосибирской области завершился досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который проходил с 20 марта по 20 апреля. В нем приняли участие 66 человек, в основном выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которым результаты ЕГЭ необходимы для поступления в вузы на специальности, не соответствующие полученному профилю. Основной период государственной итоговой аттестации для абсолютного большинства выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года.

Дополнительные дни для пересдачи назначены на 8 и 9 июля. В эти дни любой одиннадцатиклассник может пересдать один любой предмет, чтобы повысить результат. При этом в зачет пойдет последний полученный балл, даже если он окажется ниже предыдущего. По статистике прошлых лет, около 70 процентов участников улучшают свои показатели, однако есть и те, чей результат снижается. Результаты пересдачи планируется выдать 17 июля, что не повлияет на ход приемной кампании в вузах. До 25 июля все данные будут загружены в Федеральную информационную систему, и абитуриенты смогут подать апелляцию при необходимости.

Число выпускников растет, интерес к техническим предметам увеличивается

В основном периоде ЕГЭ в Новосибирской области примут участие 16 298 человек, что примерно на две тысячи больше, чем в прошлом году. Тенденция к росту числа выпускников сохранится до 2030-2032 годов. Количество девятиклассников, сдающих ОГЭ, также увеличилось и составляет 38 552 человека, из них 36 577 — выпускники текущего года. При этом растет доля тех, кто после девятого класса выбирает обучение в колледжах. В разных муниципалитетах этот показатель составляет от 40 до 65 процентов. Молодые люди стремятся получить профессию, личностную и финансовую независимость, а также быть востребованными на рынке труда.

Что касается выбора предметов на ЕГЭ, то в регионе второй год подряд фиксируется рост интереса к точным наукам. Особенно заметна динамика по физике. В 2024 году этот предмет выбирали чуть более 9 процентов выпускников, в 2025 году — 13,3 процента, а в 2026 году показатель достиг 18,7 процента. Профильную математику в этом году намерены сдавать 50,4 процента одиннадцатиклассников против 45,9 процента годом ранее. Информатику выбрали 25,6 процента, биологию — 18,9 процента. Рост интереса к техническим дисциплинам в министерстве связывают с изменением правил приема в вузы инженерной направленности. На многие специальности теперь требуется физика в качестве вступительного экзамена.

— Мы действительно работаем второй год подряд с региональным планом по повышению качества математического и естественно-научного образования. Физика на самом деле это очень важный предмет и камень преткновения одновременно. В прошлом году у нас физику выбирали 13,3 процента выпускников одиннадцатых классов, в этом году выбрали 18,7 процента. А если брать еще год назад, 2024-й, там было 9 с хвостиком. То есть мы постепенно работаем с повышением привлекательности физики. И очень помогают нам в этой части правила приема в вузы инженерной направленности, которые радикальным образом изменились с этого года. Например, Новосибирский государственный технический университет не один десяток профилей и специальностей предполагает уже физику в качестве вступительного экзамена, — говорит министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Экзамен по математике профильного уровня в этом году выбрали 50,4 процента выпускников одиннадцатых классов, а в 2025 году таких ребят было 45,9 процента. Информатику в этом году выбрали 25,6 процента, в прошлом — 22,7 процента. А биологию — 18,9 процента, в прошлом почти на два процента меньше.

Процедура проведения ЕГЭ и правила допуска

Правила допуска на экзамен остаются строгими и едиными для всех пунктов проведения. Каждый участник проходит через металлорамку и находится в зоне видимости камер видеонаблюдения. Использование металлоискателя на входе направлено в первую очередь на обеспечение безопасности детей и предотвращение проноса запрещенных предметов. Мобильные телефоны и любые средства связи категорически запрещены. При попытке пронести телефон или иное запрещенное устройство участник удаляется с экзамена без права пересдачи в текущем году.

Участие родителей в контроле за проведением экзаменов

С 2025 года Рособрнадзор поставил перед регионами отдельную задачу — привлекать родительскую общественность для мониторинга в качестве общественных наблюдателей на пунктах проведения экзаменов. В Новосибирской области это поручение выполняется в полном объеме. На каждом пункте проведения ЕГЭ будет присутствовать представитель родителей. Единственное ограничение заключается в том, что родитель не может находиться на том пункте, где сдает экзамен его собственный ребенок. На любом другом пункте присутствие родителя в качестве наблюдателя допускается и приветствуется.

Статистика по апелляциям

Выпускники, не согласные с полученными результатами, имеют право подать апелляцию в установленном порядке. До 25 июля все итоговые данные загружаются в Федеральную информационную систему и становятся доступны для использования при поступлении в высшие учебные заведения.

Лучшие и худшие результаты

В 2025 году в Новосибирской области 70 выпускников получили стобалльные результаты на ЕГЭ. Высокие баллы были получены не только в специализированных образовательных организациях, но и в обычных общеобразовательных школах. Снижение доли выпускников, не преодолевших минимальный порог, зафиксировано по химии, истории и обществознанию. В целом процентные показатели по предметам не претерпевают резких скачков из года в год. В текущем году ожидается сопоставимая картина с возможным ростом числа высокобалльников по физике и профильной математике, что связано с увеличением общего количества участников и целенаправленной работой региона по повышению качества естественно-научного образования.

