В Бердске дома горожан отключают от отопления

В Бердске завершился отопительный сезон 2025–2026 годов. Отключение отопления запланировано на 28 апреля.

Глава города подписал постановление об окончании отопительного сезона в связи с устойчивым повышением температуры воздуха. Среднесуточные показатели стабильно превышают +8 °C.

Как отметили в администрации, жители Бердска начали массово обращаться с просьбами об отключении отопления, так как в домах и квартирах стало слишком жарко.

В 2025 году отопительный сезон в Бердске завершился 7 мая.

Стоит отметить, что в Новосибирске за последние пять лет отключения тепла происходили в разные периоды:

самое раннее — 7 мая 2025 года,

самое позднее — 13 мая 2024 года.

Подготовка к завершению отопительного сезона в городе также уже началась. 14 апреля на совещании в мэрии начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков объявил о создании специальной рабочей группы. В ее состав вошли представители Росгидромета, министерства здравоохранения и департамента образования.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что отопительный сезон планируется завершить в начале мая.

— Месяц отработать надо в таком же ритме, без повреждений. Когда определитесь с датой отключения — я думаю, это первые дни мая будут, — заявил градоначальник.

