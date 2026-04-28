В Бердске дома горожан отключают от отопления

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске батареи планируют перекрыть в начале мая

В Бердске завершился отопительный сезон 2025–2026 годов. Отключение отопления запланировано на 28 апреля.

Глава города подписал постановление об окончании отопительного сезона в связи с устойчивым повышением температуры воздуха. Среднесуточные показатели стабильно превышают +8 °C.

Как отметили в администрации, жители Бердска начали массово обращаться с просьбами об отключении отопления, так как в домах и квартирах стало слишком жарко.

В 2025 году отопительный сезон в Бердске завершился 7 мая.

Стоит отметить, что в Новосибирске за последние пять лет отключения тепла происходили в разные периоды:

  • самое раннее — 7 мая 2025 года,
  • самое позднее — 13 мая 2024 года.

Подготовка к завершению отопительного сезона в городе также уже началась. 14 апреля на совещании в мэрии начальник департамента ЖКХ Дмитрий Зайков объявил о создании специальной рабочей группы. В ее состав вошли представители Росгидромета, министерства здравоохранения и департамента образования.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что отопительный сезон планируется завершить в начале мая.

— Месяц отработать надо в таком же ритме, без повреждений. Когда определитесь с датой отключения — я думаю, это первые дни мая будут, — заявил градоначальник.

Ранее редакция сообщала о том, что режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске.

Источник фото:  Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Бердск

Теги : отопительный сезон

Новосибирскому общепиту не разрешили делать летние веранды рядом с памятниками

Автор: Мария Гарифуллина

Рестораны и кафе, работающие в центре Новосибирска, в 2026 году вынуждены пересмотреть подходы к обустройству так называемых «летников» — летних веранд и площадок. Возле объектов культурного наследия в тёплом сезоне их сделать не позволят.

Нормативы и документы, которые позволяют отказывать бизнесу в установке веранды или какого-либо другого временного сооружения рядом с памятником, существуют не первый год. В Новосибирске уже пытались их применять, например, в 2023 году. Но в этом году, говорят рестораторы, всё серьёзнее.

Более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в топ регионов с самым большим количеством граждан, желающих работать, но по разным причинам не официально не трудоустроенных. Кадровый резерв в регионе по итогам 2025 года составлял более 101 тысячи человек, посчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это 7,5% от нынешнего числа трудящихся (по стране — 5,9%).

В состав резерва входят как официальные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но в силу личных обстоятельств не готовы к ней приступить.

Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в регионах Сибири работали 58 профессиональных коллекторских организаций, которые входили в реестр ФССП и были зарегистрированы в округе. Совокупные активы компаний составили 32,62 млрд рублей (+39%) по сравнению с результатами за 2024 год. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Лидером по совокупным активам являются коллекторские агентства, зарегистрированные в Новосибирске (28 компаний формируют 59% совокупных активов СибФО). В топ-5 игроков с самыми крупными активами входят «Право онлайн» (8,3 млрд, Новосибирск), «ПКО Траст» (6,1 млрд, Иркутск), «Защита Онлайн» (3,2 млрд, Новосибирск), «ПКО Управляющая компания Траст» (2,8 млрд, Иркутск), «Вернём» (2,4 млрд, Кемерово).

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Автор: Юлия Данилова

Задания Диктанта Победы, который состоялся 24 апреля, можно по большей части отнести к высокому уровню сложности. Такую оценку им дали специалисты Новосибирского государственного педагогического университета.

— В этом году в диктант были включены задания на знание биографий участников Великой Отечественной войны, о которых мало говорят в СМИ, не упоминают в школьных учебниках истории. Присутствовали вопросы, связанные с историей создания произведений искусства о Великой Отечественной войне. Так, одно из заданий было посвящено юбилею актеров, игравших в фильме «Молодая гвардия», — комментирует старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Ларочкин.

В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

Автор: Юлия Данилова

В индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво», который создается на базе бывшей ТЭЦ-6, планируют построить колледж. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Специализация колледжа пока не уточняется.

— В качестве ориентира управляющая компания рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в Казани с её учебно-образовательными центрами на базе индустриального парка, — уточняется в сообщении.

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители многоквартирных домов получат возможность оплачивать услуги сантехника или электрика по единой квитанции вместе с коммунальными платежами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, о чём сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий отметил, что жители неоднократно поднимали этот вопрос на встречах. Они заинтересованы в возможности оплачивать дополнительные услуги онлайн в рамках единого счёта за коммунальные услуги.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

