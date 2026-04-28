Новосибирскому общепиту не разрешили делать летние веранды рядом с памятниками

Рестораны и кафе, работающие в центре Новосибирска, в 2026 году вынуждены пересмотреть подходы к обустройству так называемых «летников» — летних веранд и площадок. Возле объектов культурного наследия в тёплом сезоне их сделать не позволят.

Нормативы и документы, которые позволяют отказывать бизнесу в установке веранды или какого-либо другого временного сооружения рядом с памятником, существуют не первый год. В Новосибирске уже пытались их применять, например, в 2023 году. Но в этом году, говорят рестораторы, всё серьёзнее.

— В этом году не дали разрешение на открытие летникам, которые прилегают к памятникам архитектуры. В прошлом году ещё разрешали. А сейчас у нас вся начало улицы Ленина, где есть объекты культурного наследия, останется без летних веранд. То есть заведения смогут только выставить зонтики и столики. Чуть более основательные сооружения с навесом, освещением и так далее запрещены. Решение категоричное, распространяется на весь сезон. Это печально, конечно. Мы оттягивали это несколько лет. Но в этом году государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области запретила выдавать разрешения, — сообщила Infopro54 председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец школы кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» Галина Ильина.

В Новосибирске десятки заведений общепита работают в зданиях, которые являются памятниками архитектуры или истории. Большинство из них расположены в историческом центре города. Летние веранды делают не все, но многие. Традиционно много летников на улицах Ленина и Советской. Например, в здании Текстильсиндиката (Советская, 18), являющемся памятником, работают восемь ресторанов, гастробистро и баров. Каждый год почти все они открывают летние площадки. В этом году веранд там не будет.

Согласно разъяснениям органов охраны ОКН, установка летних веранд ресторанов и кафе у памятников архитектуры запрещена по нескольким причинам, и эти ограничения закреплены в федеральном законодательстве. Главный запрет установлен статьёй 5.1 Федерального закона об объектах культурного наследия. На территории памятника или в его охранной зоне нельзя проводить строительные, земляные и иные работы, за исключением тех, что направлены на сохранение самого объекта. Проще говоря, строить ничего нельзя, даже временные объекты. Ещё один довод, на который ссылаются при отказах, — искажение исторического облика. Эксперты объясняют, что массивные веранды, павильоны и ограждения закрывают фасады, нарушают восприятие здания и разрушают среду, ради сохранения которой памятник и получил свой статус. Владельцы заведений общепита не раз говорили, что готовы обсуждать проекты и делать веранды такими, чтобы не закрывать памятник и не «спорить» с ним визуально. Но в текущем году выбрана тактика запрета. Представители бизнеса говорят, что это приведёт к определённым финансовым потерям.

