В Бердске спецслужбы оцепили фуру у «Колорлона» из-за подозрительного груза

В Бердске в четверг, 15 января, около 14:00 рядом с ТЦ «Колорлон» по адресу улице Барнаульская, 19 заметили грузовик с подозрительным грузом. Специальные службы оцепили фуру. Руководство торгового центра эвакуировало персонал и посетителей.

На место прибыли специалисты для проверки содержимого прицепа.

В региональном МВД отметили редакции Infopro54, что специалисты проверили вещи и не обнаружили ничего опасного для жизни и здоровья людей.

Напомним, что 13 января в школе №216 на улице Виталия Потылицына прошла эвакуация. В Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» появились снимки, на которых десятки людей идут по дороге. По словам подписчиков, это были ученики школы, которых отпустили по домам из-за пожарной тревоги. По данным правоохранительных органов, опасных предметов в школе не обнаружено.

Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара.