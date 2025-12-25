Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Мэрия Новосибирска объявила о введении режима повышенной готовности в педагогическом колледже № 1 имени Макаренко (улица Линейная, 223). Это решение принято после крупного пожара 9 декабря. Хотя эвакуация прошла быстро и без пострадавших, огонь сильно повредил кровлю и угрожает обрушением потолка.

— Организовать в кратчайшие сроки подготовку проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту здания государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко». Осуществить контроль за ходом выполнения аварийных работ до их полного завершения, — говорится в проекте постановления.

Документ был опубликован 24 декабря. Доступ в аварийное здание закрыт, занятия в нём приостановлены. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Администрация колледжа организует для студентов занятия на площадках соседних школ, чтобы учебный процесс не прерывался.

