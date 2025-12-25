Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В здании может обрушиться потолок

Мэрия Новосибирска объявила о введении режима повышенной готовности в педагогическом колледже № 1 имени Макаренко (улица Линейная, 223). Это решение принято после крупного пожара 9 декабря. Хотя эвакуация прошла быстро и без пострадавших, огонь сильно повредил кровлю и угрожает обрушением потолка.

— Организовать в кратчайшие сроки подготовку проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту здания государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко». Осуществить контроль за ходом выполнения аварийных работ до их полного завершения, — говорится в проекте постановления.

Документ был опубликован 24 декабря. Доступ в аварийное здание закрыт, занятия в нём приостановлены. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Администрация колледжа организует для студентов занятия на площадках соседних школ, чтобы учебный процесс не прерывался.

Ранее редакция сообщала о том, что следователи назвали предварительную причину возгорания в колледже Новосибирска.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : пожар колледж

64
0
0
Предыдущая статья
Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири
Следующая статья
«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Автор: Артем Рязанов

Эльвира Унал переехала из Сибири в Турцию в поисках работы, но вскоре вышла замуж за местного жителя и осталась там. Недавно она привезла мужа в свой родной город, где он был поражён холодными взглядами местных жителей и некоторыми строгими традициями.

После свадьбы они обосновались в Турции, но иногда навещают родных Эльвиры в Сибири. Впервые они приехали сюда в марте 2023 года. Второй визит состоялся в декабре того же года, когда мужчина ощутил всю суровость русской зимы.

Читать полностью

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство культуры РФ объявило конкурс на реставрацию дома-памятника академика Михаила Лаврентьева в новосибирском Академгородке. Начальная цена контракта на выполнение работ, как следует из документации на сайте госзакупок, составляет 30 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика пройдет 20 января 2026 года.

По условиям конкурса, подрядная организация должна будет полностью восстановить кровлю, фасад и чердачное пространство исторического здания. Внутренние работы включают приведение в порядок интерьеров и знаменитой террасы-грота. Также предстоит монтаж нового электрооборудования и архитектурно-художественной подсветки. Срок завершения всех работ — 30 сентября 2027 года.

Читать полностью

Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирской области определили предварительное количество бюджетных мест в вузах и колледжах на следующий учебный год. Всего на 2026/2027 год в регионе будет доступно 13 688 таких мест. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Больше всего мест — 7 560 — выделили по инженерным специальностям, технологиям и техническим наукам. На втором месте с 1 625 местами оказались науки об обществе.
Для здравоохранения и медицинских наук предусмотрели 1 362 места, для сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук — 1 175, а для образования и педагогических наук — 922 бюджетных места.

Читать полностью

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская государственная филармония выступила с инициативой назвать четвертый мост через Обь «Струны Сибири».

— Еще накануне запуска моста мы обратили внимание на то, как «музыкально» выглядит арка и канаты. А сейчас хотим закрепить мысль о том, что культура прочитывается в очень разных аспектах развития города, в том числе — в его архитектуре, — отметила глава филармонии Анна Терешкова.

Читать полностью

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 26 декабря в Новосибирске появятся девять новых платных парковочных пространств. Об этом на совещании мэра рассказал глава дорожно-благоустроительного департамента городской администрации Александр Стефанов.

— Это улица Мичурина в районе Центрального рынка. Улица Спартака — это городская детская клиническая больница. Большевистская — Сквер юности, там будет 67 парковочных мест, это в районе набережной. Кирова — супермаркет «Бахетле». Фрунзе — ЖК «Созвездие». Добролюбова — это гостиница «Ривер Парк», это 112 парковочных мест. И на Немировича-Данченко, у ледовой арены, — отметил Стефанов.

Читать полностью

Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области запретила публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о применении и последствиях террористических атак с использованием беспилотников.

Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, а также на публикацию географических координат в СМИ. В сообщении говорится, что запрет введен для снижения рисков утечки информации о террористических атаках.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Промышленность

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Общество

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Бизнес Власть

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Бизнес Отставки и назначения

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Недвижимость

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Недвижимость

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Власть

Александр Аксёненко назвал главные вехи 2025 года

Бизнес Власть

Первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии

Бизнес

Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году

Общество

Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

Бизнес Рынки

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Бизнес

Обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском

Город Культура Общество

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Недвижимость

Определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска

Авто Власть Город

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Власть Общество Право&Порядок

Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Общество

«Тайный Санта» стал новой схемой мошенников в Новосибирске

Власть Город Общество

Эстакада четвертого моста проходит рядом с окнами новосибирцев

Бизнес ПроБизнес

Новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников

Общество

Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов

Власть Отставки и назначения

Кадровая перестройка власти Новосибирской области в 2025 году

Туризм

Из Новосибирска запустят прямой рейс в Сиань

Бизнес Право&Порядок

Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей

Общество

Рухнуло здание спортшколы под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Бизнес Прямым текстом

Геннадий Шишебаров: В уголовном судопроизводстве России царицей доказательств стало признание вины

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности