В центре Новосибирска появилась последняя парковка

На Красном проспекте, рядом с площадью Ленина, прошла акция «Последняя парковка».

В центре Новосибирска была создана инсталляции из автомобилей, побывавших в тяжелых авариях, а также машин специальных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

— Основные причины трагедий на дорогах города и области остаются неизменными: превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, выезд на полосу встречного движения, игнорирование ремней безопасности и детских кресел, невнимательность пешеходов. Все это — следствие пренебрежения простыми и известными каждому правилами, — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2025 года на дорогах региона произошло 2469 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 227 человек, в том числе 8 детей, 2956 человек были травмированы.

Напомним, в третье воскресенье ноября по решению ООН отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.

