«Подгоняют под себя»: у российских компаний растет интерес к частным облачным технологиям

Итоги 2025 года

Российский рынок облачных технологий в 2025 году достиг стадии зрелого развития, что выражается в формировании четких и устойчивых запросов со стороны корпоративных клиентов. Согласно оценкам аналитиков M1Cloud, по итогам года объем рынка вырастет на 30–35% и составит около 400 млрд рублей.

— Такие темпы превышают глобальные показатели и обусловлены дефицитом импортного оборудования, повышенным спросом на высокопроизводительные вычисления для AI-технологий, ростом требований к защите данных и нехваткой квалифицированных ИТ-кадров, — комментирует директор по развитию бизнеса M1Cloud Владимир Лебедев.

Миграция в облако: ключевой тренд

2025 год стал переломным для отрасли: доля облачных решений в корпоративной ИТ-структуре превысила 30–35%, а в ряде отраслей, включая ритейл, достигла 50–60%.

— Основным драйвером стала масштабная миграция критически важных систем в облако с устаревающих on-premise платформ на базе оборудования иностранных производителей предыдущих поколений, — поясняет Лебедев.

Наиболее активно бизнес переносил высоконагруженные системы на базе «1С». Спрос на IaaS-решения с высокочастотными серверами вырос втрое. По оценкам M1Cloud, этот сегмент увеличится на 40–50% по итогам 2025 года и на 40% — в 2026-м.

Значимым трендом стало распространение интеграции «1С» с DaaS-решениями (удаленные рабочие столы), позволяющей компаниям оперативно масштабировать инфраструктуру до нескольких тысяч пользователей. Аналитики M1Cloud оценивают объем российского рынка DaaS в 5–6 млрд рублей по итогам 2025 года с дальнейшим ежегодным ростом на 12–15%.

Параллельно наблюдался заметный рост интереса к GPU-инфраструктуре (GPUaaS). Количество запросов на GPU-мощности в M1Cloud удвоилось.

— Наиболее востребованы такие ресурсы в ритейле, финансовом секторе и промышленности в связи с активным внедрением AI, ML-технологий и аналитики больших данных. Облачные GPU-платформы позволяют компаниям ускорять внедрение инноваций без капитальных затрат на оборудование, — комментирует Владимир Лебедев.

Рост сегмента частных облаков

Корпоративные клиенты усилили запрос на кастомизированные решения. Крупный и средний бизнес предпочитает универсальным сервисам индивидуально конфигурируемые частные облака. Сегмент демонстрирует устойчивый рост 20–30% ежегодно; к концу 2025 года его доля на рынке достигла 15%.

— При этом характер использования частных облаков трансформируется: если ранее они преимущественно применялись для изоляции и защиты данных, то в 2025 году стали активно использоваться для разработки инновационных проектов и экспериментальных сервисов, — рассуждает Лебедев.

Непрерывность бизнеса — ключевой приоритет

На фоне роста киберугроз и технических рисков повысился спрос на решения, обеспечивающие устойчивость ИТ-систем. В 2025 году M1Cloud зафиксировал трехкратный рост запросов на BaaS и DRaaS. Суммарный объем этих сегментов по итогам года достигнет 20 млрд рублей. Сегмент BaaS увеличивается на 25–30%, DRaaS — на 15–20%.

— Сегодня BaaS и DRaaS рассматриваются компаниями как критически важная составляющая обеспечения непрерывности операционной деятельности. По оценкам M1Cloud, инвестиции в комплексные решения по информационной безопасности позволяют снизить вероятность успешных кибератак на 70%, — говорит эксперт.

Прогноз на 2026 год: облака как стратегическая база цифровой трансформации

2025 год закрепил статус облачных технологий как ключевого элемента цифровой инфраструктуры российского бизнеса. На фоне острого дефицита ИТ-специалистов (с ним сталкиваются до 70% компаний) и ограничений в поставках оборудования облачные провайдеры усиливают свою роль как стратегические партнеры, обеспечивающие полный цикл сопровождения цифровых проектов.

— Мы прогнозируем в 2026 году рост спроса на комплексные облачные сервисы с расширенной поддержкой более чем на 60%. Основными факторами роста станут импортозамещение, усиление требований к кибербезопасности, развитие AI-технологий и высокая экономическая эффективность облачных моделей. Ожидаемый прирост рынка — не менее 30%, — отмечает Владимир Лебедев.

Эксперты компании также ожидают развития следующих трендов:

увеличение доли отечественных решений во всех сегментах облачного рынка;

формирование отраслевых облачных платформ для финансового сектора, медицины, логистики и промышленности;

широкое внедрение AI в управление ИТ-инфраструктурой, включая автоматизацию тестирования сценариев восстановления, предиктивный анализ сбоев и выявление аномалий;

усиление экспортного направления за счет развития присутствия российских провайдеров в нейтральных юрисдикциях.

Ранее редакция сообщала о том, что российский облачный бизнес готовится привлекать инвесторов. В том числе из стран Азиатского региона и Персидского залива.