Задержана директор рухнувшей в Татарске школы Людмила Лиховец

  • 10/10/2025, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Арестована директор рухнувшей в Татарске Людмилы Лиховец
Суд отправил ее под домашний арест

Следствие добавило новый поворот в дело о разрушении школы №5 в Татарске. Под арест попала директор образовательного учреждения Людмила Лиховец. Ей вменяют превышение полномочий.

— Следователи считают, что Людмила Лиховец, являясь директором школы, достоверно зная о техническом состоянии строительных конструкций СОШ, при наличии явных признаков аварийности здания, систематически принимала решения о продолжении ведения образовательного процесса, — сообщает Татарский районный суд Новосибирской области.

Суд отправил Лиховец под домашний арест до 21 ноября 2025 года по ходатайству следователя.

Теперь директору школы запрещено покидать дом без разрешения следователя и контролирующих органов. Она не может общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почту, а также пользоваться средствами связи.

Постановление не вступило в законную силу.

Первый заместитель главы администрации Татарского района Новосибирской области тоже стала фигуранткой уголовного дела. Оно было возбуждено по материалам УФСБ России по региону. Правоохранители полагают, что чиновница дала распоряжение подготовить школу к учебному году и зиме.

Ранее редакция сообщала о том, что по словам депутата Юрия Усакова, новая школа в Татарске строится на болоте.

Источник фото: пресс-служба администрации Татарского муниципального округа Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : школа Татарск суд


