Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть Город

Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Дата:

Водителей призывают заранее планировать объезд

Ограничено движение автотранспорта на одной из улиц Военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— В связи с угрозой обрушения крыши заброшенного здания временно прекращено дорожное движение по ул. В. Старощука на участке от здания по адресу «Территория Военного Городка, 1/91» до здания по адресу улица Гаранина, 1. Решение принято для исключения риска для жизни и здоровья людей, — предупредили в мэрии.

Уточняется, что на месте установлены знаки и ограждения.

Добавим, что по соседству с аварийным зданием находится мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». В прошлом году Военному городку исполнилось 115 лет.

Летом 2025 года Пресненский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Министерство обороны Российской Федерации должно законсервировать и восстановить семь объектов, расположенных на территории Военного городка в Новосибирске.

Но уже осенью прошлого года стало известно, что разрушение объекта культурного наследия продолжается, охранный статус зданий не спасает их от вандалов. Тогда жители окрестных домов регулярно видели в брошенных казармах людей с «болгарками».

Напомним, военный городок №17 в Новосибирске представляет собой комплекс зданий, построенных в 1910–1913 годах. Он расположен в Октябрьском районе и изначально включал 37 каменных зданий: казармы, жилые дома для офицеров, склады, госпиталь, полковую церковь и конюшни. Здесь дислоцировались 41-й Сибирский стрелковый полк и 1-й Сибирский артиллерийский дивизион. В период Первой мировой войны городок использовался как центр мобилизации и подготовки пополнений для действующей армии. Во время Гражданской войны здесь размещались различные военные формирования. В годы Великой Отечественной войны комплекс служил для обучения солдат и формирования воинских частей. В советское время городок расширялся: строились новые казармы и жилые здания. После войны здесь базировалась 85-я Краснознаменная мотострелковая дивизия.

С 2010 года, после расформирования Сибирского военного округа, часть зданий военного городка перестали использоваться. В настоящее время будущее Военного городка №17 остается неопределенным. Хотя заброшен он не полностью. На его территории есть жилые дома и общежития, действует исторический парк «Россия – моя история», часть исторических зданий продолжает использовать Министерство обороны, есть новые торговые павильоны.

Ранее редакция сообщала о том, что в двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. После этого в городе началась массовая проверка крыш городских зданий.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : Обрушение Военные городок

22
0
0
Предыдущая статья
У застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир

В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Автор: Мария Гарифуллина

Удмуртия предложила федеральному Минсельхозу создать в стране интервенционный фонд молочной продукции. Госсовет республики направил соответствующее обращение министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут. Infopro54 попросил сибирский отраслевой союз прокомментировать эту инициативу.

В своём обращении власти Удмуртии сообщили о существенном снижении закупочных цен на сырое молоко из-за избытка готовой продукции на рынке и снижения спроса. По их данным, цена для крупных предприятий упала за год на 12 рублей, а для небольших производителей — почти на 20 рублей. Среди основных причин называется невыгодный из-за сильного рубля экспорт и рост производственных затрат.

Читать полностью

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области не теряет остроты вопрос противодействия нелегальной миграции. На это обратил внимание заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— В прошлом году в регионе отмечен рост числа преступлений, совершённых иностранными гражданами. При этом почти в два раза увеличилось количество уголовно-наказуемых деяний данной категории лиц в сфере незаконного оборота наркотиков. Больше расследовано преступлений, совершённых трудовыми, а также незаконными мигрантами, — перечислил Зайцев.

Читать полностью

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске подписан договор купли-продажи объекта культурного наследия — «Дома жилого комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» на улице Якушева, 142. Здание было продано за 31 636 001 рубль при стартовой цене в 1 рубль. Покупателем стало ООО Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Продавцом памятника выступала мэрия.

Торги прошли в середине января на электронной площадке «РТС-тендер». Победитель обязан разработать проект реставрации и провести работы по сохранению памятника в течение пяти лет. Одновременно с покупкой здания компания заключит договор аренды земельного участка под ним. Арендная плата установлена в размере 1 рубля в год на весь период восстановления.

Читать полностью

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области имеются серьезные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Доля обрабатываемых отходов в регионе составляет лишь 18%. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране, и связано с нехваткой необходимой инфраструктуры для хранения и переработки, — констатировал представитель Генпрокуратуры.

Читать полностью

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Читать полностью

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Анатолий Серышев, представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, встретился с Сергеем Зайцевым, заместителем Генпрокурора России, который посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждалось усиление сотрудничества между аппаратом полпреда и прокуратурой в сибирских регионах. Особое внимание было уделено разработке общих стратегий для результативного решения важнейших социально-экономических задач округа. Обсуждались вопросы защиты гражданских прав, оказания поддержки бизнесу и повышения эффективности работы органов власти.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Бизнес Недвижимость

У застройщиков Новосибирска зависли 74 тысячи непроданных квартир

Бизнес Общество

Самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек

Общество

В Новосибирских вузах учатся почти 105 тысяч студентов

Культура

Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра

Бизнес Финансы

Банки упростят процедуру кредитования для малого бизнеса Новосибирска

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске прокомментировали идею создания интервенционного фонда молока

Бизнес

«Теремок» выбрал Новосибирск для экспансии

Общество

В Госдуме предложили увеличить стипендии студентам

Власть Право&Порядок

Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Медицина Наука Общество

Новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии

Авто

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Бизнес Власть Общество

В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Власть

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Туризм

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Бизнес Город Недвижимость Общество

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Финансы

Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

Общество

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности