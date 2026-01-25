Из-за угрозы обрушения крыши ограничили движение в Новосибирске

Ограничено движение автотранспорта на одной из улиц Военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— В связи с угрозой обрушения крыши заброшенного здания временно прекращено дорожное движение по ул. В. Старощука на участке от здания по адресу «Территория Военного Городка, 1/91» до здания по адресу улица Гаранина, 1. Решение принято для исключения риска для жизни и здоровья людей, — предупредили в мэрии.

Уточняется, что на месте установлены знаки и ограждения.

Добавим, что по соседству с аварийным зданием находится мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история». В прошлом году Военному городку исполнилось 115 лет.

Летом 2025 года Пресненский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Министерство обороны Российской Федерации должно законсервировать и восстановить семь объектов, расположенных на территории Военного городка в Новосибирске.

Но уже осенью прошлого года стало известно, что разрушение объекта культурного наследия продолжается, охранный статус зданий не спасает их от вандалов. Тогда жители окрестных домов регулярно видели в брошенных казармах людей с «болгарками».

Напомним, военный городок №17 в Новосибирске представляет собой комплекс зданий, построенных в 1910–1913 годах. Он расположен в Октябрьском районе и изначально включал 37 каменных зданий: казармы, жилые дома для офицеров, склады, госпиталь, полковую церковь и конюшни. Здесь дислоцировались 41-й Сибирский стрелковый полк и 1-й Сибирский артиллерийский дивизион. В период Первой мировой войны городок использовался как центр мобилизации и подготовки пополнений для действующей армии. Во время Гражданской войны здесь размещались различные военные формирования. В годы Великой Отечественной войны комплекс служил для обучения солдат и формирования воинских частей. В советское время городок расширялся: строились новые казармы и жилые здания. После войны здесь базировалась 85-я Краснознаменная мотострелковая дивизия.

С 2010 года, после расформирования Сибирского военного округа, часть зданий военного городка перестали использоваться. В настоящее время будущее Военного городка №17 остается неопределенным. Хотя заброшен он не полностью. На его территории есть жилые дома и общежития, действует исторический парк «Россия – моя история», часть исторических зданий продолжает использовать Министерство обороны, есть новые торговые павильоны.

Ранее редакция сообщала о том, что в двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. После этого в городе началась массовая проверка крыш городских зданий.