В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году

В 2027 году в России максимальный размер пособия по беременности и родам может превысить 1 миллион рублей, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции, — сказала Буцкая изданию РИА Новости.

Парламентарий также отметила, что, согласно принятому бюджету на следующие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году достигнет 955 836 рублей.

Напомним, что с 1 января 2026 года в Новосибирской области выросли детские пособия, зависящие от прожиточного минимума: единое пособие и ежемесячная выплата из материнского капитала. Единое пособие предоставляется беременным на ранних сроках и детям до 17 лет, если доход семьи ниже регионального минимума.

Прожиточный минимум составит 20 230 рублей для трудоспособных граждан и 18 003 рубля для детей. Пособие может быть 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Ежемесячная выплата из материнского капитала увеличена до 18 003 рублей, индексация с 1 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы объявил размер ежемесячных выплат для семей с детьми в России.