Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали на 4% за год

В 2025 году жители Новосибирской области купили на 4% меньше подержанных машин, чем годом ранее. Половина всех сделок (50%) пришлась на автомобили марок Toyota, «Лада» и Nissan. Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Toyota Corolla 2001 года — её выбирали чаще всего.

Японские автомобили с пробегом занимают значительную часть вторичного авторынка региона, но их доля постепенно снижается. За последние пять лет она уменьшилась с 63% до 62%.

По данным Дром, за год продажи японских автомобилей снизились на 4%. Среди них по-прежнему популярны Toyota Corolla и Camry, а также Subaru Forester, Honda Fit и Honda CR-V.

Отечественные автомобили в 2025 году также сдали позиции. Они по-прежнему занимают шестую часть вторичного рынка — 16%. Любители авто выбирали «семёрку», 2114 «Самару», «Приору», 4х4 2121 «Ниву» и «Гранту». За год продажи российских марок упали сильнее всего — на 9%.

За год продажи немецких автомобилей снизились всего на 1%. Наибольший спрос у автолюбителей был на модели Mercedes-Benz E и C-классов, а также на Volkswagen Polo и BMW X5 и 5-й серии.

В 2025 году корейские автомобили стали выбирать на 5% реже. Жители региона чаще всего покупали Hyundai Solaris, Tucson и Creta, а также Kia Rio и Sportage, которые также стали лидерами продаж.

За год продажи автомобилей американских и европейских марок снизились на 4%. Среди популярных у россиян моделей лидируют Ford Focus, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, а также Logan и Duster от Renault.

Китайские бренды продемонстрировали наибольший рост в 2025 году, увеличив свою долю на 46%. Несмотря на это, их общее присутствие на рынке выросло с 1,3% до 2%. Чаще всего покупатели выбирали Haval Jolion, Lifan X60, Geely Monjaro, а также Tiggo T11 и Tiggo 7 Pro от Chery.

