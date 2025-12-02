В Госдуме назвали получателей двойной пенсии в декабре

Пенсионеры, которые получают выплаты с 1 по 11 число каждого месяца, в конце декабря 2025 года получат пенсию за январь с учетом индексации. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, индексация затронет всех пенсионеров, включая работающих и неработающих. Из-за новогодних праздников выплаты сделают раньше. Размер повышения составит 7,6%.

— В конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получает их в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, — сказал Нилов.

С 2026 года пенсии будут индексироваться с 1 января, а не с 1 февраля, как раньше.

29 ноября эксперт Президентской академии Татьяна Подольская объявила о повышении пенсий для россиян, достигших 80 лет. В декабре их фиксированная часть страховой пенсии удвоится.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме сообщили о возможном способе увеличить пенсию более чем в два раза.