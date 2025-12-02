В Новосибирске опровергли дефицит препаратов для лечения рассеянного склероза

В начале ноября несколько федеральных изданий сообщили о перебоях с поставками лекарств для пациентов с рассеянным склерозом в отдельных регионах страны, в том числе в Новосибирской области. Infopro54 задал вопрос представителям пациентских организаций.
В общественной организации, которая объединяет людей с диагнозом «рассеянный склероз» заявили, что на текущий момент проблем с лекарственным обеспечением нет. Единственная задержка с поставками была зафиксирована в середине лета.
— Задержка была в июле, но тогда за короткое время вопрос решили, и все с тех пор, все стабильно. Как правило, обеспечение происходит через центр рассеянного склероза. Они постоянно на связи с нами. В прошлом год была проблема в Новосибирской области, и тогда нужные лекарства занимали у других регионов. В этом году июльская задержка была недолгой, вопрос достаточно быстро был решен, — сообщил Infopro54 руководитель Новосибирской областной общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом Сергей Степанов.
Рассеянный склероз чаще всего диагностируется у молодых людей в возрасте 20–40 лет и является одной из основных причиной неврологической инвалидности среди молодежи. Пациентам требуется пожизненная патогенетическая терапия, которая делится на два основных типа:
Обеспечение большинством ПИТРС в России осуществляется за счет государственных средств — по федеральной программе «14 высокозатратных нозологий» или через региональные программы льготного обеспечения.
Фото Infopro54
