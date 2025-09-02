В Новосибирской области ужесточается контроль за большегрузами

До конца 2025 года на территории Новосибирской области будут введены два новых автоматизированных пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) для автотранспорта. Их установят на трассе К-20 «Усть-Тарка – Татарск» и на трассе К-05 «Здвинск – Барабинск». Еще четыре комплекса запланировано построить в 2026 году. Таким образом, общее количество комплексов увеличится с 17 до 23 штук, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Кроме того, в июле 2025 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Они существенно изменили порядок привлечения к ответственности и размеры штрафов для перевозчиков. Так, штраф за превышение допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось для юридических лиц составляет от 150 тыс. до 600 тыс. рублей, за предоставление недостоверных сведений в транспортной накладной − от 2,5 тыс. до 600 тыс. рублей, за отказ от прохождения весового контроля − 600 тыс. рублей.

В региональном правительстве уверены, что новые меры повысят дисциплину среди перевозчиков, в том числе и иностранных, а также сократят ущерб, наносимый дорожному полотну перегруженным транспортом.

Стоит отметить, что на семинаре «Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках грузов автомобильным транспортом», который прошел в апреле 2025 года в Новосибирске, участники рынка грузоперевозок заявляли о непрозрачной и слабо регулируемой деятельности иностранных перевозчиков из Китая и Монголии. Одной из проблем они назвали равнозначное взимание платы с отечественных перевозчиков и перевозчиков Юго-Восточной Азии.

— Перевозчики Юго-Восточной Азии нередко завозят груз с превышением нормозагрузки транспортного средства и нагрузки на ось автомобиля. При этом российские перевозчики за то же самое регулярно получают штрафы из системы «Платон», — отмечал руководитель комитета по транспорту и логистике НОО «Опора России», генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер» Дмитрий Колодаев.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские грузоперевозчики ждут запросы от дилеров на отзыв китайских фур.