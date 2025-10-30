Рекламодателям

В Новосибирске открыли парк имени Юрия Фёдоровича Бугакова

  • 30/10/2025, 17:38

В следующем году будут добавлены зоны отдыха и озеленение

В столице Новосибирской области состоялось открытие первой очереди парка имени Ю.Ф. Бугакова. Инициативу о создании парка в честь уважаемого жителя региона, депутата Заксобрания Юрия Фёдоровича Бугакова, выдвинутую председателем Законодательного собрания области Андреем Шимкивом, поддержал губернатор Андрей Травников.

На церемонии открытия глава региона подчеркнул, что Юрий Фёдорович Бугаков продолжает способствовать объединению усилий для общего блага. Новый парк является ярким тому подтверждением. Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Андрея Шимкива, Майиса Мамедова, Олега Бугакова, депутатов Законодательного собрания, команд мэрии и регионального Правительства, а также многих предприятий и организаций.

Губернатор отметил, что имя Юрия Фёдоровича Бугакова служило ориентиром и помогло преодолеть трудности, возникавшие в процессе создания парка. Он выразил уверенность, что вместе удалось создать достойное место для отдыха горожан и увековечить память выдающегося человека. Теперь для будущих лидеров и политиков, рядом с областным парламентом, всегда будет пример для подражания в планировании жизни и работы.

Андрей Шимкив отметил вклад Бугакова в создание парка и выразил надежду на то, что здесь будут проходить значимые события, такие как вручение депутатских мандатов и студенческих билетов. Он поздравил жителей Новосибирска с новым парком в центре города и заверил, что вторая очередь будет завершена в срок в следующем году.

Благоустройство общественной территории, находящейся в плотной городской застройке, стало возможным благодаря поддержке Правительства Новосибирской области. Опросы жителей близлежащих районов показали острую потребность в рекреационной зоне. Проект создавался с участием жителей, и площадь парка была увеличена в ходе обсуждений. Первый этап включал в себя прокладку инженерных сетей, строительство дорожек и лестниц, монтаж ливневой канализации и освещения, а также начало обустройства игровых и спортивных зон. Существующие деревья были сохранены, а новые посадки гармонично вписаны в ландшафт. В следующем году будут добавлены зоны отдыха и озеленение.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников



×

