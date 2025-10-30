Новосибирский депутат Госдумы Аксененко высказался об ужесточении семейной ипотеки

В 2026 году правила выдачи семейной ипотеки в Новосибирской области, как и в остальных регионах России, ужесточаются. С 1 февраля следующего года на семью можно будет взять лишь один льготный кредит, поэтому супруги станут созаемщиками в обязательном порядке. Если семейного доходов для одобрения льготного ипотечного кредита окажется недостаточно, возможность привлечь третьих лиц сохранится, сообщили в Минфине.

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко считает нововведения оправданными и даже необходимыми, поскольку они исключают вероятность мошенничества и злоупотреблений.

— Раньше такие схемы уже бывали: один из супругов оформлял заём без ведома другого, а в случае неоплаты долг «падал» на двоих. Часто это «проворачивалось» специально, чтобы обременить супруга и подвести к последующему неправомерному разделу имущества, — отметил парламентарий.

Он добавил, что у новых правил есть и отрицательная сторона: теперь семьи, в которых несколько детей, не смогут взять несколько ипотек, чтобы на будущее обеспечить жильём каждого.

По данным регионального Росреестра, за восемь месяцев 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 47 605 ипотечных сделок. Большая часть этих займов приходится на льготную ипотеку, в том числе, семейную. По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, максимальный кредит по семейной ипотеке при первоначальном взносе 30% позволяет купить квартиру в новостройке 47 кв. метров. За год площадь доступного жилья по льготному кредиту уменьшилась на 4 кв. метра или на 8,5%.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме рассматривают предложение по снижению ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Например, при рождении третьего ребенка она может составить 4%.