Новосибирский бассейн СКА впервые принял чемпионат СФО по плаванию

В Новосибирской области 7 октября дан старт двум крупным турнирам по плаванию: чемпионату Сибирского федерального округа (СФО) среди лучших спортсменов и первенству для юношей и девушек. Эти соревнования играют роль квалификационного этапа для участия в чемпионате России, который состоится в начале ноября и станет отборочным туром на чемпионат Европы.

Заместитель министра спорта Новосибирской области Марина Курносова подчеркнула важность текущих соревнований для молодых спортсменов, отметив, что это не только отбор на национальный чемпионат, но также смотр будущего поколения пловцов. Она добавила, что новосибирские пловцы демонстрируют стабильный прогресс, с множеством побед в летнем сезоне, включая золотую медаль Дарьи Трофимовой на чемпионате мира. Курносова выразила уверенность, что эти соревнования откроют новые таланты.

Осенний соревновательный цикл проходит в 25-метровых бассейнах, аналогичные окружные чемпионаты проводятся по всей стране. В Сибири не так много спортивных комплексов, соответствующих требованиям, предъявляемым федерацией плавания для проведения соревнований такого уровня. По словам Юрия Жердева, технического делегата Всероссийской федерации плавания, необходимы как соревновательный бассейн, так и бассейн для разминки. Бассейн СКА, открытый после реконструкции, отвечает всем современным требованиям и оснащен передвижной перегородкой, позволяющей делить 50-метровый бассейн на две зоны.

В чемпионате СФО участвуют 360 спортсменов, а в первенстве среди юношей и девушек – 320. Представлены девять регионов Сибирского федерального округа. Благодаря статусу хозяев, новосибирская сборная выступает расширенным составом: около 100 спортсменов в чемпионате и 50 — в первенстве. Практически все сильнейшие пловцы, за исключением Дарьи Трофимовой, находящейся на тренировочных сборах, примут участие в турнире, который продлится до 10 октября.

Стоит отметить, что реконструкция бассейна СКА осуществлялась в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» проекта «Демография» под контролем регионального министерства физической культуры и спорта. Объект доступен для всех категорий граждан: дети от семи лет, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, ветераны СВО и, конечно, сами спортсмены.