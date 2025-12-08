Сборы по налогу на совокупный доход просели в Новосибирской области

По итогам 11 месяцев 2025 года бюджет Новосибирской области по доходам исполнен на 83,7%. Поступления составили 273,8 млрд рублей, собственные доходы — 245,9 млрд рублей. Годовой темп прироста доходов сложился на уровне 103,9% при плане 112,6%.

Почти 83,5 млрд в поступлениях обеспечил НДФЛ, в 2024 году — 70,8 млрд. Этот тренд сохраняется в течение всего года, в том числе, благодаря росту зарплат в бюджетном секторе и экономике. По оценке экспертов, в перспективе сбору этого налога будет уделяться еще больше внимания. В частности, на это нацелен тренд по ревизии неработающих граждан, включенных в систему ОМС.

На долю налога на прибыль пришлось 69,3 млрд, в 2024 году — 79,2 млрд. По налогу на прибыль разрыв, по сравнению с 2024 годом, несколько сократился. По итогам 10 месяцев он составлял 12 млрд рублей.

К негативным трендам можно отнести тот факт, что сборы по налогу на совокупный доход снизились по сравнению с 2024 годом почти на 5 млрд рублей и составили 21,3 млрд рублей (в 2024 году — 26,1 млрд). Большую роль в этих платежах играют предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения. Напомним, сейчас они активно готовятся к ужесточению налогообложения, которое произойдет в 2026 году.

Акцизы на алкогольную продукцию принесли в бюджет 19,7 млрд рублей, годом ранее — 16,8 млрд.

Налог на имущество организаций — 16,7 млрд, годом ранее — 14,2 млрд. Напомним, Минфин Новосибирской области предложил понизить пороговое значение площади административных и торгово-офисных помещений, которые будут облагаться налогом по кадастровой стоимости: площадь таких объектов снизится с 3000 кв. м до 1500 кв. м.

Акцизы на нефтепродукты — 12,4 млрд, в 2024 году — 11,3 млрд

Транспортный налог — 2,46 млрд, в 2024 году — 2,36 млрд

За пользование природными ресурсами региона в бюджет перечислено 1,2 млрд, годом ранее — 1,3 млрд.

По расходам бюджет исполнен на 83,8% — 288,1 млрд рублей. Ключевые затраты — выплата заработной платы, меры соцподдержки граждан, субсидии госучреждениям.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики ищут прибыль у новосибирского бизнеса.