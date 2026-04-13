В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

В 2026 году стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Новосибирской области варьируется от 44 до 75 тысяч рублей за смену в зависимости от продолжительности, условий проживания и насыщенности программы.

Журналист Infopro54 сравнил актуальные цены с ценами прошлого сезона и выяснил, что в большинстве лагерей путевки вновь подорожали. Рост составил в среднем 10%. Администрации объясняют это увеличением затрат на питание (продуктовой инфляцией), повышением зарплат персоналу и расходами на модернизацию инфраструктуры.

По данным на начало текущего года, в регионе действует более 172 детских оздоровительных лагерей — от учреждений с минимальным набором удобств до современных комфортабельных комплексов. Несмотря на достаточно высокие цены, путевки на летний сезон во многих лагерях активно покупают уже в апреле.

Ниже представлен обзор цен на путевки в некоторые детские оздоровительные лагеря региона в 2026 году.

«Зелёная улица» — 61 600 рублей за 14-дневную смену.

«Чкаловец» — от 61 000 рублей за 21 день.

«Тимуровец» — от 61 131 рублей за 20-дневную смену.

«Чудолесье» — от 44 000 рублей за 10-дневную смену, от 61 600 рублей за смену в 14 дней.

«Юбилейный» — от 70 350 рублей за смену в 21 день.

Руководители оздоровительных учреждений подчёркивают, что ряд категорий семей могут воспользоваться правом на получение частичной компенсации стоимости путевок.

