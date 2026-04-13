В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Автор: Мария Гарифуллина

Спрос при этом по-прежнему остаётся высоким

В 2026 году стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Новосибирской области варьируется от 44 до 75 тысяч рублей за смену в зависимости от продолжительности, условий проживания и насыщенности программы.

Журналист Infopro54 сравнил актуальные цены с ценами прошлого сезона и выяснил, что в большинстве лагерей путевки вновь подорожали. Рост составил в среднем 10%. Администрации объясняют это увеличением затрат на питание (продуктовой инфляцией), повышением зарплат персоналу и расходами на модернизацию инфраструктуры.

По данным на начало текущего года, в регионе действует более 172 детских оздоровительных лагерей — от учреждений с минимальным набором удобств до современных комфортабельных комплексов. Несмотря на достаточно высокие цены, путевки на летний сезон во многих лагерях активно покупают уже в апреле.

Ниже представлен обзор цен на путевки в некоторые детские оздоровительные лагеря региона в 2026 году.

«Зелёная улица» — 61 600 рублей за 14-дневную смену.

«Чкаловец» — от 61 000 рублей за 21 день.

«Тимуровец» — от 61 131 рублей за 20-дневную смену.

«Чудолесье» — от 44 000 рублей за 10-дневную смену, от 61 600 рублей за смену в 14 дней.

«Юбилейный» — от 70 350 рублей за смену в 21 день.

Руководители оздоровительных учреждений подчёркивают, что ряд категорий семей могут воспользоваться правом на получение частичной компенсации стоимости путевок.

Ранее редакция рассказывала, в какие страны реально получить туристические визы в 2026 году.

Предыдущая статья
В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети
Следующая статья
Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Автор: Юлия Данилова

За год, с марта 2025 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области подорожала всего на 70 рублей и составила 7884,99 рубля, передает Новосибирскстат.

За год в корзине выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий — до 28,3% (26,2%), мяса и мясопродуктов — до 19,1% (17,3%), а также рыбы — 5,3% (4,7%).

Читать полностью

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Предложенные Министерством просвещения критерии оценки поведения школьников в целом отражают стремление образовательной системы перейти от исключительно академической оценки результатов обучения к более комплексному пониманию личности обучающегося и его включенности в образовательную среду, что соответствует современной тенденции гуманизации образования.

Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Перевозкина, комментируя предстоящее с 1 сентября включение 10 школ Новосибирска в проект по выставлению школьникам оценок за поведение.

Читать полностью

В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети

Автор: Артем Рязанов

В 11:30 утра 13 апреля на участке между станциями Чебула и Болотная Западно-Сибирской железной дороги случилось серьёзное происшествие. На двухпутном перегоне одна из опор контактной сети рухнула на рельсы, что привело к столкновению с грузовым составом, следовавшим по этому маршруту.

Никто не получил травм, и вагоны не сошли с рельсов. Тем не менее, происшествие привело к временному прекращению движения по одной колее, что вызвало задержки в расписании поездов.

Читать полностью

Новосибирские ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске к Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей. Средства поступят одновременно с апрельской пенсией. Эта ежегодная поддержка была введена указом президента в 2019 году и предназначена для участников боевых действий, партизан, подпольщиков и защитников Ленинграда. Об этом информирует отделение СФР по Новосибирской области.

Ветеранам не нужно будет подавать заявления или посещать фонд лично. Специалисты выполнят все необходимые действия автоматически, используя уже имеющиеся в системе данные. Средства будут переведены на банковский счет получателя или доставлены через почтовое отделение, как обычно. В Новосибирской области выплаты получат 58 ветеранов.

Читать полностью

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Автор: Артем Рязанов

Бизнесмены из Новосибирска достигли значительных успехов в области передачи данных через электрические сети, установив новый мировой рекорд по дальности сигнала с использованием обычной розетки. Инновационная технология обеспечивает передачу информации на расстояние до 600 метров, что в три раза превышает возможности зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Голубицкий, представляющий комитет по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и возглавляющий ООО «Арти-Электроникс». Презентация разработки состоялась на форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия».

— Способы и методы обработки сигнала позволили передавать информацию по кабелю СИП 4*16, примерно, на 550-570 метров («точка-точка»), при мировом показателе на данном типе кабеля не более 200-250 метров, — сообщил Сергей Голубицкий.

Читать полностью

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Автор: Артем Рязанов

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в понедельник заявил, что в регионе подтоплено 54 дачных дома.

— В 10 населенных пунктах и 15 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) на сегодняшний день остаются подтопленными 535 приусадебных участков, пять участков автодорог; подтопленных жилых домов нет, также подтоплено два автомобильных моста, — сказал он.

Читать полностью
Бизнес Общество

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Бизнес

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

Общество

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Бизнес

Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Общество

В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Общество

В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети

Общество

Новосибирские ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Власть

Новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги

Финансы

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Власть

Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Общество Технологии

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Общество

В Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков

Бизнес Право&Порядок

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Недвижимость Общество

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Власть Право&Порядок

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Общество

Улицы Новосибирска закрыли для фур на полтора месяца

Власть Недвижимость Общество

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Общество

Прокуратура внесла предостережение мэрии Новосибирска из-за моста

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

