Новосибирские рестораны удивляют на «Технопроме» сибирскими блюдами

Фестиваль «Техно Вкус», дебютировавший в рамках Международного технологического форума «Технопром» (27-29 августа), стал прекрасной возможностью для посетителей познакомиться с гастрономическими традициями Сибири.

Мероприятие развернулось на нескольких площадках, включая рестораны «Лето» и 10Ten art&food (входят в состав TS Group), КДК, «Белок», а также «Гастроинкубатор». Организаторы отмечают, что новосибирские рестораторы и гастрономические проекты разработали для гостей форума особое меню, основанное на локальных продуктах и передовых кулинарных техниках. Каждый сет – это гармоничное сочетание сибирского наследия и современных гастрономических тенденций.

Александр Бойко, президент холдинга TS Group, подчеркнул важность развеять распространенное заблуждение об отсутствии аутентичной сибирской кухни в Новосибирске.

— В ресторане отеля Grand Autograph наличие блюд местной кухни было обязательным требованием. Поэтому мы изначально включили в меню раздел, посвященный сибирской кухне. Для гостей «Технопрома» наши шеф-повара создали специальные гастрономические сеты, чтобы продемонстрировать свое мастерство и удивить незабываемыми вкусами сибирских продуктов.

По словам организаторов фестиваля, главная цель гастрономического события – подчеркнуть многообразие и богатство сибирской кулинарии.