В Госдуме уточнили, кто может получить бесплатные лекарства

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и иные льготные категории граждан могут получать бесплатные лекарства по рецепту. Об этом сообщила РИА НовостиРИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

— К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I–II групп (неработающие), дети-инвалиды, — сказала Стенякина.

Она указала, что работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы и пенсионеры, получающие пенсию в размере регионального прожиточного минимума, могут купить лекарства по рецепту со скидкой в 50%.

Депутат также отметила, что государство предоставляет бесплатные лекарства всем пациентам с определёнными диагнозами. Для получения подробной информации и оформления льготного рецепта необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

