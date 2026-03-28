Госдума отклонила законопроект о новой уголовной статье за автоподставы

Госдума не поддержала инициативу о новой статье Уголовного кодекса, направленной на борьбу с преднамеренными автомобильными авариями, совершенными с целью получения денежных средств (автоподставами). Информация об этом опубликована на официальном сайте парламента.

Законопроект предлагал выделить умышленную организацию ДТП для вымогательства в отдельный состав преступления. Наказанием за это предполагалось установить лишение свободы до четырех лет. Если же преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или в результате автоподставы причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, то срок наказания мог составить до семи лет. Авторы инициативы считали, что это соответствует мерам наказания за мошенничество и вымогательство.

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству, анализируя законопроект, указал, что ответственность за преступления, связанные с безопасностью движения и эксплуатации транспортных средств, уже предусмотрена статьёй 27 Уголовного кодекса Российской Федерации.

— Указание в проектируемой норме на такую цель создания дорожно-транспортного происшествия, как вымогательство, при отсутствии признаков, характеризующих вымогательство, перечисленных в ч. 1 ст. 163 УК РФ, недостаточно для отнесения данного преступления к преступлениям против собственности, — говорится в заключении комитета.

Напомним, начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента отмечал, что анализ полученных данных из реестра неоднократности убытков, в которые вошли 530 лиц, участвовавших в получении выплаты по ОСАГО от четырёх и более раз, позволяет сделать вывод, что значительная часть предоставленных фамилий — это юристы. Непосредственного отношения к событиям, связанным с ДТП, они не имели. Один из граждан, который включен в список, обратился в страховые компании за выплатами по ОСАГО 146 раз. Сумма полученных им выплат составила более 53 млн руб.

В целом, в 2025 году в регионе было зарегистрировано более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее.

За январь-март 2026 года уже возбуждено 73 уголовных дела, в суд направлено — 4 (по 17 эпизодам преступлений). В настоящее время в производстве СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску находится 2 уголовных дела в отношении организованных преступных групп по обвинению в совершении свыше 140 эпизодов преступлений в сфере автострахования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью.