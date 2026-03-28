Госдума отклонила законопроект о новой уголовной статье за автоподставы

Автор: Артем Рязанов

Авторы законодательной инициативы предлагали утвердить наказание до 4 лет за одиночные преступления и до 7 лет за групповые

Госдума не поддержала инициативу о новой статье Уголовного кодекса, направленной на борьбу с преднамеренными автомобильными авариями, совершенными с целью получения денежных средств (автоподставами). Информация об этом опубликована на официальном сайте парламента.

Законопроект предлагал выделить умышленную организацию ДТП для вымогательства в отдельный состав преступления. Наказанием за это предполагалось установить лишение свободы до четырех лет. Если же преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или в результате автоподставы причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, то срок наказания мог составить до семи лет. Авторы инициативы считали, что это соответствует мерам наказания за мошенничество и вымогательство.

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству, анализируя законопроект, указал, что ответственность за преступления, связанные с безопасностью движения и эксплуатации транспортных средств, уже предусмотрена статьёй 27 Уголовного кодекса Российской Федерации.

— Указание в проектируемой норме на такую цель создания дорожно-транспортного происшествия, как вымогательство, при отсутствии признаков, характеризующих вымогательство, перечисленных в ч. 1 ст. 163 УК РФ, недостаточно для отнесения данного преступления к преступлениям против собственности, — говорится в заключении комитета.

Напомним, начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента отмечал, что анализ полученных данных из реестра неоднократности убытков, в которые вошли 530 лиц, участвовавших в получении выплаты по ОСАГО от четырёх и более раз, позволяет сделать вывод, что значительная часть предоставленных фамилий — это юристы.  Непосредственного отношения к событиям, связанным с ДТП, они не имели. Один из граждан, который включен в список, обратился в страховые компании за выплатами по ОСАГО 146 раз. Сумма полученных им выплат составила более 53 млн руб.

В целом, в 2025 году в регионе было зарегистрировано более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее.

За январь-март 2026 года уже возбуждено 73 уголовных дела, в суд направлено — 4 (по 17 эпизодам преступлений). В настоящее время в производстве СЧ СУ УМВД России по г. Новосибирску находится 2 уголовных дела в отношении организованных преступных групп по обвинению в совершении свыше 140 эпизодов преступлений в сфере автострахования.

У новосибирских таксистов увеличился выбор машин для работы

Автор: Артем Рязанов

Правительство РФ внесло изменения в список автомобилей, произведённых в России, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что перечень локализованных моделей расширился за счет кроссоверов Haval F7 и Haval F7x, которые выпускаются в Тульской области, а также Haval Jolion и Tenet T7, собираемых под Калугой. Это означает, что таксопарки теперь могут приобретать эти модели.

Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Автор: Артем Рязанов

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari пересмотрели свои подходы к выпуску электромобилей, либо уменьшив, либо полностью отказавшись от ранее установленных целей. Это заявление было опубликовано в Financial Times, где также указано, что производители приняли такие меры из-за сохраняющегося спроса на машины с ДВС и отмены субсидий на покупку электрокаров в США и Европе.

За последний год автомобильная отрасль потеряла минимум $75 млрд из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей и изменений в финансовых планах, сообщает издание.

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске старт планового ямочного ремонта с использованием горячих асфальтобетонных смесей ожидается во второй половине апреля. Об этом 23 марта журналистам сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

По словам Стефанова, прошедший зимний сезон был сложным для дорожного покрытия. Многочисленные переходы через ноль в начале зимы, ранний снег и переменчивая весенняя погода спровоцировали образование дефектов. Он отметил, что ближайшая неделя также не будет способствовать сохранности асфальта: дневные температуры составят около +5 градусов, ночные – около –5.

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске начался ямочный сезон. В последние несколько дней уличные термометры показывали плюсовую температуру, в городе интенсивно тает снег. И уже понятно, что дорожное покрытие на многих новосибирских улицах зиму не пережило. Infopro54 публикует фотографии, сделанные в последние сутки, и комментарии водителей.

Вот этот снимок сделан на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Журналист Infopro54 насчитал на этом небольшом перекрестке 11 ям. Десять из них — среднего размера, одна — большая.

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Авто

Госдума отклонила законопроект о новой уголовной статье за автоподставы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

