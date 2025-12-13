В Госдуме хотят создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать в России государственный фонд, который будет гарантировать честность участников сделок с недвижимостью. Он обратился с этим предложением к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Депутат утверждает, что сейчас важно разработать новые способы защиты прав тех, кто честно покупает и продает недвижимость. Дело в том, что суды не всегда могут помочь людям, ставшим жертвами мошенничества, например, «двойных» продаж. Депутат объяснил, что даже если суд принимает решение вернуть деньги, на практике это часто невозможно, потому что у продавца нет ликвидных активов.

— Прошу вас рассмотреть предложение о создании Государственного фонда гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью по аналогии с успешно функционирующей системой Агентства по страхованию вкладов, — цитирует обращение РИА Новости.

Парламентарий отметил, что главная задача фонда — помогать добросовестным покупателям, которые получили статус таковых по решению суда. Фонд будет выплачивать компенсацию, если с недобросовестного продавца невозможно взыскать присужденные средства.

— После осуществления выплаты право требования к недобросовестному продавцу в размере компенсации должно переходить к Фонду для последующего взыскания в рамках отдельной процедуры, — поясняет депутат.

Чернышов подчеркнул, что капитал фонда может формироваться за счет обязательных профессиональных взносов участников рынка, таких как нотариусы и риелторы, чья деятельность связана с оформлением сделок. На этапе становления фонда также возможны целевые отчисления из федерального бюджета и минимальная плата за гарантию, которая будет включена в стоимость сделки.

— Создание такого фонда позволит не только защитить права граждан, но и повысит дисциплину на рынке, стимулируя профессиональных участников к более тщательной проверке сделок, а также разгрузит судебную систему от исков, связанных с бесперспективным взысканием, — заключил он.

