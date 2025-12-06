Депутат Госдумы предложил возвращать ранее проданные квартиры вместе с ипотекой

Депутат Госдумы Денис Парфёнов (КПРФ) направил обращение министру юстиции России Константину Чуйченко с просьбой проработать поправки в закон «Об ипотеке». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Парфёнов предлагает изменить порядок разрешения споров по ипотечным сделкам: если купленная в ипотеку квартира по решению суда возвращается прежнему владельцу (например, из-за признания сделки недействительной), то вместе с недвижимостью к нему должны переходить и обязательства по ипотечному кредиту. Таким образом, «пострадавший продавец» стал бы новым залогодателем.

— Если квартира возвращается «пострадавшему продавцу», то пусть возвращается вместе с обременением. Не должно быть такого, что все преимущества остаются у одной стороны, а другая пребывает только с потерями. Ситуацию надо уравновесить, — указал в обращении парламентарий.

По его словам, это сделает процедуру более справедливой, предотвратив ситуацию, когда одна из сторон спора несёт все финансовые потери, а другая получает назад имущество без каких-либо обременений.

Напомним, так называемый «эффект Долиной» (или «бабушкина схема) появился на фоне дел народной артистки Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала свою квартиру, перевела деньги мошенникам, а позже через суд вернула недвижимость, не возвращая покупателю уплаченные средства.

Позже о подобных судебных решениях, когда добросовестные покупатели остались без купленных квартир и без денег начали говорить и в других российских регионах. По данным Российской гильдии риелторов количество судебных споров, в которых продавцы требуют вернуть квартиру после сделки, за год выросло на 15–20%. Как результат, в Новосибирске продавцы квартир стали использовать в объявлениях фразы, в которых утверждается, что «продавец не бабуля и не Долина!» (пунктуация автора сохранена).

Ранее редакция сообщала, что в Госдуму внесут законопроект против «бабушкиной схемы» с квартирами.