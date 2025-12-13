Рекламодателям

С рынка недвижимости в Новосибирске риелторов теснят юристы

  • 13/12/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
С рынка недвижимости в Новосибирске риелторов теснят юристы
Подводные камни в сделках сегодня под силу отыскать только профессионалам

«Эффект Долиной»

На рынке недвижимости по всей России увеличивается количество подводных камней, возникающих при купле/продаже жилья. Получивший широкий резонанс «эффект Долиной» — лишь один из них.

— Долина — публичная личность, поэтому у нее была возможность отторговать сделку обратно, ссылаясь на мошеннические действия. Но пока по делу нет решения Верховного суда, и есть вероятность, что сделку все-таки признают действительной, так как деньги за объект были получены, — рассуждает управляющий партнер направления B2B компании «Бусы» Григорий Якобсон.

При этом он обратил внимание, что в сделке деньги Долина не получала, их получили мошенники от Лурье, следовательно, и взыскать их с нее не получается. Причина — юридические ошибки и неправильный ход сделки.

Он пояснил, что такая ситуация может возникнуть не только при покупке квартиры у пенсионеров, но и у любых других собственников. Однако покупателей недвижимости больше всего пугают продавцы в возрасте.

— Когда старики подают на банкротство, с них нечего взять. За ними остается единственное жилье, а будущего дохода нет. Все долги с них списывают, — пояснил Якобсон.

Продавец-банкрот

Нередко проблемы при заключении сделок купли/продажи жилья возникают из-за того, что не проведена проверка продавца по базе ФССП.

— Например, продавец планирует объявить себя банкротом, у него существуют долги, а покупатель не обратил на это внимания и купил квартиру. После того, как продавец будет признан банкротом, конкурсный управляющий может объявить сделку оспоримой и будет искать, как вернуть долги продавца, — комментирует Григорий Якобсон.

Он напомнил, что в такой ситуации без жилья не оставят ни пенсионера, ни мать с малолетним ребенком. Эти группы лиц будут в приоритете при судебном решении по единственному жилью.

Закрытые данные

В топе самых распространенных схем — замена паспорта собственника. В такой ситуации в документ не вписывается, например, супруг, который появляется после заключения сделки и заявляет, что не давал согласие на продажу квартиры.

— Ситуация осложняется тем, что сейчас Росреестр закрыл данные по собственникам квартиры. Сегодня такую справку может заказать и посмотреть только собственник. При этом никто не мешает ему подкорректировать выписку в фотошопе. Этот документ сегодня нужно очень тщательно проверять, —рекомендует эксперт.

Аренда под вопросом

Стоит отметить, что в зоне риска могут оказаться не только покупатели, но и арендаторы квартир.

— Далеко не все договоры аренды сегодня регистрируются в юстиции. Они подписываются и остаются на руках у сторон, что уже является нарушением закона, так как без юстиции невозможно получить временную регистрацию. Другое дело, что сегодня она не всем нужна, — рассуждает Якобсон.

Он описал наиболее распространенный случай, который возникает при аренде жилья. Например, двое людей (чаще всего это относится к пожилым собственникам недвижимости) решают съехаться в одну квартиру, а вторую сдавать для получения дополнительного дохода. Но если у них возникает внутренний конфликт, то арендодатель может внезапно появиться в квартире и потребовать от арендатора съехать.

— Не факт, что в такой ситуации получится вернуть деньги — по причине их отсутствия. Как правило, речь идет все-таки о небольших суммах, и поэтому арендаторы предпочитают не обращаться в суд, а просто съехать в другое жилье, — комментирует собеседник редакции.

В то же время он отмечает, что сделки по аренде могут расторгаться из-за жалоб соседей на арендаторов. По его оценкам, под расторжение попадают около 7% договоров аренды.

Рынок для юристов

По словам эксперта, любые сделки с недвижимостью могут быть оспоримы. Поэтому сегодня ключевая задача специалистов, работающих на рынке недвижимости, — правильно провести сделку, определить средства, прописать, что они были получены, чтобы у покупателя была доказательная база добросовестной сделки.

— В связи с этим я бы очень рекомендовал не идти на занижение суммы сделки и не прятаться от налоговой. Во избежание рисков сумма должна быть полностью прописана в договоре, — рекомендует собеседник редакции Infopro54.

В целом, Якобсон уверен, что в ближайшее время ключевыми выгодополучателями на рынке недвижимости станут не риелторы и агентства недвижимости, а профессиональные адвокаты и юристы, которые будут проводить дью дилидженс (due dilidgence — комплексная проверка актива перед покупкой) сделки с полной оценкой юридических рисков.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики нашли около 7 тысяч новосибирцев, зарабатывающих на аренде квартир

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

3 032

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рынок недвижимости мошенничество


ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирские ученые создали новый сенсор для взвешивания транспортных средств в движении
13/12/25 17:00
Наука Общество Технологии
Новосибирцы в ноябре стали реже брать кредитные карты
13/12/25 15:00
Общество
В Госдуме хотят создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем
13/12/25 13:00
Власть Общество
С рынка недвижимости в Новосибирске риелторов теснят юристы
13/12/25 11:00
Недвижимость Общество
200 лет со дня восстания на Сенатской площади: новосибирский историк объяснил, почему отношение к декабристам снова меняется
13/12/25 10:00
Общество
Новосибирские автомобилисты рассказали, за какое превышение скорости получали штрафы
13/12/25 9:00
В конструктив киосков в Новосибирске предлагают внести больше стекла
12/12/25 19:00
Бизнес Власть Город
Две квитанции ЖКХ получат в декабре новосибирцы
12/12/25 18:30
Общество
Цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в Новосибирске
12/12/25 18:00
«Критических провалов не ожидаем»: в Минпромторге Новосибирска оценили ситуацию с кадрами в социальных столовых
12/12/25 17:00
Власть Общество
Эксперт объяснил большое количество машин с иностранными номерами в Новосибирске
12/12/25 16:00
Общество
В Новосибирске на выходных ожидаются снегопады и потепление
12/12/25 15:00
Общество
Минтруд сократил перечень работ, запрещенных для подростков, до 67
12/12/25 14:00
Власть Общество
Поддельные купюры на 130 тысяч рублей обнаружили в Новосибирской области
12/12/25 13:00
Банки Право&Порядок
Инвесторам необходимо учитывать риски ослабления национальной валюты
12/12/25 12:45
Финансы
Новосибирский Промышленно-логистический парк возглавил Павел Буковинин
12/12/25 12:30
Отставки и назначения
Улучшенный мобильный интернет получили жители села рядом с Салаирским кряжем
12/12/25 12:25
Технологии
Большую часть мёда в новосибирских магазинах пчеловоды относят к подделкам
12/12/25 12:00
Общество
Сибирская строительная неделя-2026: где встречаются профессионалы
12/12/25 11:50
Недвижимость
Проезд в общественном транспорте подорожает в Новосибирске с 24 декабря
12/12/25 11:30
Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять