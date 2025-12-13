Новосибирцы в ноябре стали реже брать кредитные карты

В ноябре 2025 года банки Новосибирской области одобрили лимиты по кредитным картам лишь на 2,62 млрд рублей. По сравнению с октябрем выдачи сократились на 7%, сообщили в КИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). Количество выданных кредитов снизилось на 12%, до 26,42 тысяч. При этом средний лимит по кредитке вырос за месяц на 5 тысяч рублей. Если в октябре он был равен 94 тысячи рублей, то в ноябре — 99 тысяч рублей.

Сложившаяся динамика не является типичной для данного сезона. Как правило, в ноябре и декабре выдача кредиток росла до максимумов с начала года.

По мнению экспертов и участников рынка, такая «просадка» объясняется высокими ставками и ужесточением регулирования со стороны Центробанка. Так, с четвертого квартала 2025 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80% в сегменте кредитных карт не может превышать 10%, а клиентам с ПДН, превышающим 80 процентов, выдача кредиток запрещается. Это ограничило выдачи закредитованным заемщикам.

Стоит отметить, что в ноябре доля отказов в выдаче розничных кредитов в регионе достигла 84,2%. Для сравнения, в октябре этот показатель был на уровне 83%, а годом ранее — 79,1%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По уровню отказов Новосибирская область заняла второе место среди субъектов РФ, уступив лишь Кемеровской области (84,4%).

Ранее редакция сообщала, что самозапрет на кредиты установили более 300 тысяч жителей Новосибирской области.