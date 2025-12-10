В Кировском районе Новосибирска обновляют полукилометровый участок коллектора

В Кировском районе Новосибирска завершаются работы по модернизации канализационного коллектора, расположенного на улице Оловозаводской. Обновленная система трубопровода гарантирует стабильный отвод сточных вод как для существующих зданий, так и для будущих строительных проектов на левом берегу. Масштаб работ оценил глава города Максим Кудрявцев.

По его словам, это один из ключевых объектов для Новосибирска, который после завершения реконструкции обеспечит эффективную транспортировку сточных вод не только в Ленинском районе, но и в других частях города. На модернизацию коллектора было выделено 255 миллионов рублей, и все работы строго соответствуют установленному графику. Новосибирск развивается стремительными темпами, и «Горводоканал», как стратегически важное предприятие, продуманно расширяет свои сети, создавая значительный запас для будущего.

Объект на Оловозаводской улице является частью коллектора «Горский», одного из основных элементов централизованной канализационной системы левобережья. Он обслуживает жилые дома, социальные объекты и общественные здания в Советском и Кировском районах, а также прилегающие к южной границе левобережья территории, такие как посёлок Краснообск, Мичуринский и Морской сельсоветы.

За 45 лет эксплуатации железобетонный коллектор диаметром 1500 мм, подвергшийся газовой коррозии, начал терять свою пропускную способность. В некоторых местах возникла угроза обрушения. В связи с этим было принято решение о реконструкции участка длиной 450 метров. Строительные работы выполняются силами МКУ «Горводоканал». Стоимость проекта – 255 миллионов рублей.

На участках с недостаточным уклоном реконструкция ведется открытым способом: старая железобетонная труба демонтируется, а на ее место укладывается новая, из стеклокомпозитных материалов. На остальных участках стеклокомпозитные трубы устанавливаются внутри существующих железобетонных труб. В ходе реконструкции также заменяются восемь канализационных камер.

Директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил сообщил, что работы находятся на финальной стадии: траншея готова, основание подготовлено, трубы установлены для монтажа. В течение двух недель завершится монтаж трубопровода на этом участке и будут делать обратную засыпку. К концу декабря уложат дорожные плиты и восстановят движение транспорта. К концу декабря объект будет введен в эксплуатацию.

На время проведения работ водоотведение в жилых районах осуществляется по обводной линии.

Главная цель реконструкции – увеличить пропускную способность коллектора и повысить надежность его работы, что позволит обеспечить водоотведение для перспективной застройки левобережья Новосибирска и прилегающих территорий.