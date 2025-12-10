Новосибирский Минздрав будет разбираться с зарплатой медиков в Искитиме

В Минздраве Новосибирской области создана рабочая группа для урегулирования ситуации, сложившейся в Искитимской районной больнице. Решение об этом принято после встречи с сотрудниками медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В официальном сообщении подчеркивается, что основные вопросы, которые задавали медики — начисление стимулирующих выплат, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов.

— Задача рабочей группы объективно разобрать каждое обращение. Все решения будут приняты по результатам этой проверки, — уточняет пресс-служба.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, в октябре в Новосибирской области на одну медицинскую вакансию было 2,5 резюме. Это говорить о серьезном дефиците кадров в отрасли. По данным Новосибирскстата, за январь-сентябрь средняя номинальная зарплата в отрасли здравоохранения в регионе составляла 80034 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 17%.

Ранее редакция сообщала о том, что в больнице началась проверка, возбужденная по поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина.