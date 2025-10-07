Безопасность в мессенджерах: как не стать жертвой мошенников – советы экспертов

В преддверии FINOPOLIS 2025 эксперты ВТБ и MАХ поделились советами по усилению защиты учетной записи в отечественном мессенджере и рассказали о распространенных приемах социальной инженерии, используемых злоумышленниками

Мошеннические схемы нацелены на получение доступа к аккаунту пользователя и кражу его личной информации. Под видом защиты от мнимой опасности злоумышленники выманивают одноразовые SMS-коды, необходимые для подтверждения операций в аккаунтах. Они создают атмосферу паники и торопят потенциальных жертв, чтобы те не могли рассуждать здраво.

Специалисты настоятельно советуют активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) для защиты средств и данных.

В мессенджере также можно включить «Безопасный режим», который позволяет скрыть профиль из поиска, принимать звонки только от контактов и получать приглашения в чаты только от знакомых. При активации этого режима найти пользователя и связаться с ним можно только при наличии обоюдного контакта.

Рекомендуется игнорировать звонки от незнакомцев, представляющихся сотрудниками служб безопасности, и не перезванивать на неизвестные номера. Всю информацию следует проверять только через официальные каналы – сайты и приложения банков и платформ.

Важно обращать внимание на использование мошенниками неофициальной терминологии, например, «аккаунт безопасности», созданной для имитации угрозы.

Для быстрой блокировки подозрительных действий эксперты рекомендуют использовать кнопку «Пожаловаться», выбрав категорию «Мошенничество». Все жалобы направляются в Центр безопасности платформы.