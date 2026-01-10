Продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели

Крещенские морозы ожидаются в Новосибирске уже в середине первой рабочей недели 2026 года. Столбики термометров резко опустятся до -30 градусов. Такой прогноз опубликовали популярные погодные сервисы.

Если верить прогнозу Яндекс.Погоды, то рабочая неделя начнется с комфортных и уже привычных для новосибирцев -3…-5 градусов. 12 января будет снежно, тепло и почти безветренно.

Но уже во вторник, 13 января, в регион придет похолодание. Буквально в течение дня продолжительный теплый, снежный циклон сменится арктическим холодом. Температура воздуха начнет стремительно опускаться, пока не достигнет -19 градусов.

В среду, 14 января, похолодание продолжится и столбики термометров новосибирцев будут стремиться ниже отметки -30 градусов. Днем Яндекс.Погода прогнозирует -22…-26 градусов, ночью до -30 градусов. В четверг и пятницу, 15-16 января, морозы будут только крепчать, температура в ночное время суток опустится до -32 градусов ночью, днем будет немного теплее -25…-26 градусов. Но из-за ветра ощущаться морозы будут на все -37.

Выходные дни, 17 и 18 января, потепления не принесут. В субботу дневные температуры будут держаться на уровне -26…-27 градусов, ночью воздух остынет до -35 градусов. В воскресенье днем прогнозируется -25 градусов, ночью до -34 градусов.

Прогноз сервиса «Ну и погода» также неутешителен. 12 января новосибирцам обещают теплую погоду до -5 градусов, а 13 января – -9 градусов. Стремительное похолодание начнется 14 января, когда столбики термометров до -22 градусов. Далее морозы будут только крепчать: 15 января до -26 градусов днём и до -35 градусов ночью, 16 января до -31 градуса, а 17 января до -30 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских водителей призывают отказаться от поездок.