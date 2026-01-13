В особую экономическую зону Новосибирска зашли первые резиденты

Сразу две компании — Транспортно-логистический центр «Сибирский» и ООО «РемТерминал» — получили статус резидентов Особой экономической зоны «Новосибирск».

Первый инвестор является якорным резидентом, аффилированным с управляющей компанией ООО «Северный Парк Развитие». Он уже инвестировал в создание терминала на площади 250 га более 14,5 млрд рублей. Терминал обслуживает более 5 пар поездов в сутки. После выхода на полную проектную мощность ТЛЦ сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров (TEU) в год. Полную реализацию проекта инвестор планирует завершить к 2031 году.

«РемТерминал» специализируется на техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава. Компания реализует в ОЭЗ проект по строительству цеха текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ремонтная площадка сможет ежегодно обслуживать до 5400 грузовых вагонов и до 14,5 тысяч колёсных пар. Общий объём инвестиций в проект составит более 120 млн рублей, срок реализации — 5 лет.

— В связке с транспортным терминалом, реализация такого проекта демонстрирует кластерный эффект, когда потребителем услуг одного резидента становится другой. Это повышает качество логистического сервиса, снижает затраты на транспортировку продукции, сырья или оборудования, — отметил Александр Низовских, генеральный директор ООО «Северный Парк Развития».

Напомним, соглашение о создании ОЭЗ в Новосибирске было подписано весной 2025 года. Осваивать ОЭЗ управляющая компания планирует поэтапно. На первом этапе речь идет о площадке в 406 га.

— Заполнять площадку планируем до 2035 года. Всего на ней планируется разместить около 20 резидентов. Часть из них уже известна. Это четыре компании с пятью проектами: компания «Гарант» с проектом безотходной лесопильной линии, компания по производству тротуарной плитки и компания по производству электротехнического оборудования. Совокупная стоимость проектов — 9 млрд рублей, планируется создать 700 рабочих мест, — перечислял Александр Низковских.

На втором этапе будет осваиваться площадка в 346 га. На ней управляющая компания планирует посадить не менее 30 резидентов. Срок ее заполнения также составляет порядка 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что Особую экономическую зону Новосибирска представили в Харбине. В апреле с ней ознакомился генконсул Китая в Екатеринбурге.